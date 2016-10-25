Цифры

40 высших и средне-специальных учебных заведений,

учебных и профориентационных центров из Иркутской области, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Монголии, а также агентства, специализирующиеся на зарубежных образовательных программах, будут представлены на специализированной выставке «Выбери профессию».

Она пройдёт в Иркутске с 26 по 30 октября. Задача выставки – оказать помощь выпускникам школ в профессиональном ориентировании.

Министерство труда и занятости проведёт информационные лекции «Трудоустройство несовершеннолетних граждан», «Служба занятости – выпускнику! Государственные услуги, оказываемые службой занятости», «25 востребованных перспективных профессий в Иркутской области». Кроме того, специалисты Центра занятости населения Иркутской области организуют деловую игру «Профориентационный КВН» и прочитают лекцию по профориентации «Востребованные профессии на рынке труда».

По информации областного правительства, в дни работы выставки можно будет получить консультации по вопросам профориентации молодёжи в целях выбора оптимальной сферы деятельности, рейтинга профессий на региональном рынке труда.

По традиции «Молодёжный кадровый центр» организует для учащихся 7–11 классов экспресс-тестирование по выбору профессии. Также посетители смогут пройти тестирование по ОГЭ и ЕГЭ, передаёт ИА «Сибирские новости».

260 человек

приняли участие в квесте, который был организован в центре Иркутска 23 октября.

Маршрут игры проложили по скверам, которые благоустроили в рамках 355-летия города. В игре приняли участие более 260 человек разных возрастов. Среди них были не только иркутяне: жители Ангарска также попробовали свои силы в прохождении квеста.

По информации начальника отдела по молодёжной политике администрации города Иркутска Александра Шапочкина, для прохождения маршрута из 10 скверов самым активным участникам потребовалось чуть больше часа.

– Волонтёры, которые встречали участников на всех точках, отметили заинтересованность горожан. Некоторые подготовились заранее: распечатали карту и составили подробный маршрут передвижения. На вопросы об истории города, появлении того или иного сквера отвечали охотно и по большей части правильно. В следующем году мы планируем провести подобную квест-игру, но уже по другому маршруту: по новым скверам, которые появятся в продолжение программы по благоустройству города, – отметил начальник отдела.

В числе победителей, которые первыми прошли весь маршрут, Полина Антипина, Светлана Щепина, Антон Сергеев, Анастасия Горбушина.

А накануне, 22 октября, в микрорайоне Солнечный был торжественно открыт новый скейт-парк, оборудованный в рамках реализации проекта Законодательного Собрания Иркутской области «Народные инициативы». По информации начальника управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Дмитрия Эверта, в соответствии с заявкой федерации экстремальных видов спорта Иркутска соревнования по этой дисциплине на данной площадке будут включены в календарный план спортивных и молодёжных мероприятий города на 2017 год.