Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

Ежегодно в связи с понижением температурного режима на территории Иркутской области увеличивается количество пожаров и возрастает гибель людей.

В период с 4 по 17 октября 2016 года на территории Иркутской области произошло осложнение оперативной обстановки, связанное с увеличением числа пожаров на 13,85%, или на 9 случаев, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Нередко причинами тяжёлых последствий от пожаров (отравление угарным газом, ожоги различной степени тяжести, гибель) становятся несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности, злоупотребление спиртными напитками, когда теряется бдительность человека.

Так, 17.10.2016 г. в 1 час. 12 мин. на телефон диспетчеру ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по ИО» поступило сообщение о пожаре в офисном здании по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184/6. На момент прибытия первого подразделения установлено, что горит мансардный этаж. В ходе тушения в офисном помещении на мансардном этаже был обнаружен погибший мужчина, работающий водителем. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Причина возникновения пожара устанавливается.

Уважаемые граждане!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска обращается к вам: если случился пожар, главное – сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся электроприбор, постарайтесь его обесточить. Чаще всего загорается телевизор, в таком случае необходимо выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит. Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому сразу же выведите всех из помещения, в первую очередь детей и пожилых людей. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит силы огню.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть дверь комнаты – это не даст распространиться огню по всей квартире и выйти на лестничную клетку. В сильно задымлённом помещении двигайтесь ползком или пригибаясь.

Если вы случайно оказались в задымлённом подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены. Находясь в высотном здании, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания через пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтами. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а ещё лучше защитите нос мокрым шарфом или платком.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.