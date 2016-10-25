Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 25 октября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

Ежегодно в связи с понижением температурного режима на территории Иркутской области увеличивается количество пожаров и возрастает гибель людей.

В период с 4 по 17 октября 2016 года на территории Иркутской области произошло осложнение оперативной обстановки, связанное с увеличением числа пожаров на 13,85%, или на 9 случаев, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Нередко причинами тяжёлых последствий от пожаров (отравление угарным газом, ожоги различной степени тяжести, гибель) становятся несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности, злоупотребление спиртными напитками, когда теряется бдительность человека.

Так, 17.10.2016 г. в 1 час. 12 мин. на телефон диспетчеру ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по ИО» поступило сообщение о пожаре в офисном здании по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184/6. На момент прибытия первого подразделения установлено, что горит мансардный этаж. В ходе тушения в офисном помещении на мансардном этаже был обнаружен погибший мужчина, работающий водителем. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Причина возникновения пожара устанавливается.

Уважаемые граждане!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска обращается к вам: если случился пожар, главное – сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся электроприбор, постарайтесь его обесточить. Чаще всего загорается телевизор, в таком случае необходимо выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит. Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому сразу же выведите всех из помещения, в первую очередь детей и пожилых людей. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит силы огню.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть дверь комнаты – это не даст распространиться огню по всей квартире и выйти на лестничную клетку. В сильно задымлённом помещении двигайтесь ползком или пригибаясь. 

Если вы случайно оказались в задымлённом подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены. Находясь в высотном здании, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания через пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтами. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а ещё лучше защитите нос мокрым шарфом или платком.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 39-99-99.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Официальная информация/реклама

Уважаемые иркутяне!

Если в вашем доме печное отопление, помните, что пожар в жилом доме в ряде случаев происходит из-за неправильной эксплуатации печи. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. А это невосполнимая потеря.Поэтому необходимо знать и соблюдать следующие правила:•...

25.10.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска информирует

Ежегодно в связи с понижением температурного режима на территории Иркутской области увеличивается количество пожаров и возрастает гибель людей.В период с 4 по 17 октября 2016 года на территории Иркутской области произошло осложнение оперативной обстановки, связанное с увеличением числа пожаров на 13,85%, или на 9 случаев...

25.10.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865, СНИЛС 069-513-062-71, 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, 89149245556, kvu_79@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, оф. 4-27), действующий на основании Решения АС Иркутской...

18.10.2016, Иркутский репортер
Официальная информация/реклама

О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кудинов Владимир Юрьевич (ИНН 381103873865, СНИЛС 069-513-062-71, 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 27б, 89149245556, kvu_79@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, оф. 4-27), действующий на основании Решения АС Иркутской области...

11.10.2016, Иркутский репортер
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
Юду: транспортная компания пункт приема садовод, лучшие цены тут.
По ссылке калькулятор грузоперевозки компании расчет стоимости доставки, подробности здесь.
Услуги специалиста: компании по вывозу мусора тбо 8м3 по моск обл, подробнее по ссылке.

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны и адреса баров на портале

АПвПу2г 1х800/95-35 оптом

Матрасы 200х220 (220х200) 200х220

шампунь восстанавливающий волосы отзывы
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний