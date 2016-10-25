+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 25 октября 2016

Общество

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Прижался на пять тысяч

Если в магазине кто-то бесцеремонно вас задевает, берегите сумку

Автор: Галина ТОЛОКОННИКОВА

Покупательница Лариса Зотова (здесь и далее фамилии изменены), похоже, этого не знала. Она была слишком увлечена выбором товара. Подумаешь, какой-то мужчина потерял равновесие и на мгновение к ней прижался. Так бывает у прилавка. Потом достала кошелёк и ахнула: сумка была открыта и пуста. Пять тысяч рублей словно испарились. При скромной пенсии потеря была огромной. Женщина тут же обратилась в полицию.

Ей повезло, что в павильоне была установлена камера видеонаблюдения и на записи чётко просматривался весь сюжет кражи со сближением, «контактом» и исчезновением вора. Уже немолодой мужчина был одет в куртку с меховым воротником и вязаную полосатую шапку. Получив наводящие  данные, полиция быстро вышла на след предполагаемого преступника. Им оказался Павел Ловцов, уже несколько раз судимый за кражи. Пребывание за решёткой его определённо не исправило: через месяц после освобождения он снова взялся за старое. Расходы на зелье многократно превышали его зарплату сторожа на автостоянке. Причём, как выяснилось, работал он там неофициально (это к тому, какому человеку были доверены автомобили).

Исследовав доказательства вины, наказание Ловцову назначал Ангарский городской суд. Его опо­знала кассир павильона и на очной ставке –  сама потерпевшая. Гражданская жена подсудимого тоже узнала до боли знакомую фигуру на записи камеры видеонаблюдения. И  сильно расстроилась, что их общий ребёнок снова будет расти без отца. Ведь условный срок подсудимому уже не светит. За рецидив ответ всегда строже, даже если потерпевшей был полностью возмещён причинённый ущерб. По приговору Ангарского городского суда Ловцов проведёт в колонии строгого режима 1 год 8 месяцев.

Когда ловят «щипача» – это достаточно редкое событие, ведь карманники причисляют себя к «элите» воровского мира. Если бы Ловцов остался на свободе, было бы ещё немало обворованных. Знаменитая фраза Жеглова, что  «вор должен сидеть в тюрьме», подходит тут полностью. 

 

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