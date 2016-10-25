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Парламентские вести: 25 октября 2016

Общество

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Строительство центра им. святителя Иннокентия в Качугском районе возьмут под жёсткий контроль депутаты ЗС

Автор: Дунина Кристина

Строительство центра имени святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района взяло под жёсткий контроль Законодательное Собрание Иркутской области. Об этом 20 октября 2016 года заявил председатель регионального парламента Сергей Брилка во время посещения объекта. «Мы превратим все одиннадцать месяцев, которые остались до конца реализации проекта, в график, и будем каждый день проверять, как этот график исполняется, – сказал председатель ЗС. – Уговоров, улыбок и слёз не будет, будет жёсткое требование исполнения графика».

Он также отметил, что для Иркутской области важно выполнить все работы по созданию центра святителя Иннокентия в срок. «Здесь место великого человека, который прославил не только людей, живущих в Иркутской области, он прославил всю нашу страну. О нём знают не только в России, но и за рубежом, – отметил Сергей Брилка. – Это великий просветитель, великий человек, который, к счастью нашему, родился здесь, поэтому мы обязаны сделать всё, чтобы память о нём была в сердцах и умах россиян». Во время посещения строительной площадки депутаты отметили низкий темп выполнения. Первый этап строительства, который должен продлиться до ноября, включает в себя устройство фундаментов, прокладку инженерных сетей, сейчас работы ведутся с отставанием от графика на две недели.

Как рассказала министр культуры и архивов Иркутской Ольга Стасюлевич на выездной сессии ЗС в посёлке Качуг, строительство культурно-просветительского центра предусматривает возведение двухэтажного здания из бруса, в котором будут располагаться выставочный центр и гостиничный комплекс. Культурный центр одновременно будет и домом для паломников, именно его планируют сделать за счёт областного бюджета, а церковь, часовня, благоустройство территории, которая принадлежит епархии,  – за счёт внебюджетных средств. Предполагается, что будет не только церковь, но еще школа и библиотека. В соответствие с проектно-сметной документацией стоимость строительства составляет около 113 млн рублей, примерно 50 млн при этом составят частные инвестиции.

Депутаты отметили необходимость завершения работ по строительству дороги и ее освещению, а также необходимость привлечения дополнительных средств из федерального бюджета. Депутат Владимир Матиенко предложил установить памятник святителю Иннокентию Вениаминову и мемориальную табличку на здании педагогического института Иркутского госуниверситета, где раньше располагалась семинария, в которой он учился. По его мнению, мероприятия, посвящённые увековечиванию памяти святителя Иннокентия должны реализоваться еще шире, и не только в территории, где он родился и вырос. «Каждый иркутянин должен гордиться, что такой человек жил в нашем городе», – подчеркнул депутат. Ольга Стасюлевич сообщила, что эскиз памятника уже разработан и согласован с митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом.

«Объект по своему состоянию очень далёк от праздника, который должен пройти в Анге в сентябре. И чтобы запланированные мероприятия с успехов состоялись, мы все должны усиленно поработать», – подытожил Сергей Брилка. Он также обратился к мэру Качугского района и жителям посёлка Качуг и села Анга с просьбой провести работу по благоустройству территории вокруг строящегося центра, привести в порядок свои дома и дворы, провести в поселениях ряд экологических субботников и улучшить внешний облик посёлков.

Депутаты ЗС по итогам обсуждения приняли проект постановления, в котором обратили внимание губернатора и правительства области, органов местного самоуправления на серьезное отставание от сроков при строительстве центра и необходимость жесткого контроля данного процесса.

Напомним, реализация проекта «Путь святителя Иннокентия (Вениаминова)» должна быть завершена к сентябрю 2017 года. Мероприятия посвящены 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации Апостола Америки и Сибири, Митрополита Московского и Коломенского святителя Иннокентия (Вениаминова).

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