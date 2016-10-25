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Парламентские вести: 25 октября 2016

Общество

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Качугскому району необходимо строительство новой поликлиники и жилья для медработников

Автор: Дунина Кристина

Строительство нового здания районной поликлиники на 200 посещений в смену необходимо в Качугском районе. Об этом 20 октября 2016 года сообщил главный врач поликлиники Александр Федосеев во время выездного заседания сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которое прошло в Качуге. Депутаты посетили старое одноэтажное здание поликлиники, построенное в 1926 году, сейчас оно находится в крайне аварийном состоянии – в стенах и полу образовались дыры, несущие стены деформируются.

Здание старой поликлиники разрушалось практически на глазах депутатов. Так, при осмотре медучреждения депутат Николай Труфанов ступил на ветхую деревянную перекладину пола, которая сломалась. Депутат провалился по колено одной ногой в образовавшуюся дыру. «Нам была наглядно продемонстрирована крайняя ветхость данного учреждения, когда даже пол под ногами проваливается, – поделился впечатлением Николай Труфанов. –  Сегодня нет проектно-сметной документации, и необходимо решить вопрос с выделением средств на ее подготовку и на строительство объекта. Над этим будем совместно с правительством области работать. Мы все убедились в острой необходимости строительства новой больницы, я уверен, мы её построим». Строительство нового здания обойдется примерно в 500 млн рублей, медицинское задание уже подготовлено.

Главврач поликлиники рассказал, что в Качугском районе из 24 ФАПов фактически работают девять, и одна из причин этого – нехватка медицинских кадров. Обеспеченность врачами составляет 48%. «Есть потребность, есть рабочие места, адекватная зарплата, в среднем врачи получают около 51 тыс. рублей, но нет для них благоустроенного жилья, и эту проблему надо решать», – отмечает Александр Федосеев. Он сказал, что району требуется строительство девяти домов на 18 квартир для медработников. «Под эти цели мы уже определили земельный участок за территорией больницы», – сообщила мэр Татьяна Кириллова.

Вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин спросил у Татьяны Кирилловой, что делает местная администрация, чтобы привлечь кадры. Мэр ответила, что новым врачам предоставляют единоразовую денежную выплату в 100 тыс. рублей, а среднему медицинском персоналу – 40 тыс. рублей. Сергей Брилка спросил, сколько специалистов удалось привлечь за 2015 год. По словам Татьяны Кирилловой, на работу в Качугский район в прошлом году приехали два врача.

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