Ветхую школу и недостроенный спортзал в Качугском районе посетили депутаты Законодательного Собрания

Автор: Дунина Кристина

Начальной школе №1 в посёлке Качуг срочно требуется реконструкция или строительство нового здания. Об этом 20 октября 2016 года сообщил директор школы Григорий Литвинов во время посещения объекта депутатами Законодательного Собрания Иркутской области. По его словам, школа, которая была построена в 1969 году, находится в крайне ветхом состоянии. «Перед началом нынешнего учебного года у приёмной комиссии возникли замечания к просевшим потолкам и стенам. Мы провели экспертизу, она показала, что школа ограничено работоспособная, – сказал Григорий Литвинов. – После этого мы сделали второй потолок, чтобы избежать падения, а также сделали дополнительные контрфорсы, которые поддерживают стенки». Однако мэр Качугского района Татьяна Кириллова высказала опасение, что на следующий год школу могут всё-таки закрыть.

Качугская школа №1 состоит из трёх отдельно стоящих блоков – начальная школа (1–4 класс), основная средняя школа (5–11 класс) и спортзал. В начальной школе обучаются 390 детей, при том, что она рассчитана только на 225 учеников. В средней школе учатся 429 человек. «По прогнозам в ближайшие два года количество учеников начальной школы увеличиться до 400, через пять лет – до 450», – отметил директор школы.

Татьяна Кириллова сказала, что Качуг нуждается в строительстве большой школы на тысячу учеников, поскольку здание основной школы тоже является ветхим. Для этих целей было определён земельный участок, однако сейчас этот участок планируют отдать под строительство нового здания начальной школы №1. «Земельный участок определён за парковой зоной. Он подходит и находится недалеко от основной школы. Кроме того, все коммуникации рядом – есть возможность присоединиться к теплу и воде», – отметил Григорий Литвинов.

Депутаты рекомендовали правительству Иркутской области при формировании областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов рассмотреть возможность выделить на реконструкцию начальной школы №1 52 млн рублей и 950 млн рублей – на строительство школы в Качуге на тысячу учеников.

Ещё одним проблемным объектом, который посетили депутаты, стало строительство спортивного зала Ангинской средней школы. Здание новой школы было построено в 2014 году, однако строительство спортзала, которое ведут с августа нынешнего года, до сих пор на стадии котлована. Директор школы выразила обеспокоенность тем, что застройщик не успеет выполнить работы в срок, поскольку сдать объект необходимо до конца декабря. Спикер ЗС Сергей Брилка поговорил с подрядчиком и сказал, что им необходимо составить график работ и предоставить его в областной парламент. Строительство спортзала ЗС взяло под особый контроль.