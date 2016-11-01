Памятные даты

1 ноября 85 лет назад (1931) в Иркутске организовано Восточно-Сибирское книжное издательство. В начале 2000-х годов издательство прекратило свою деятельность.

3 ноября 55 лет назад (1961) в Иркутске вступила в эксплуатацию трамвайная линия «Вокзал – Студгородок», проходящая по маршруту:

ул. Кругобайкальская – Пушкина – Шмидта – Грибоедова – Студенческий городок. Первый трамвай начал движение на трассе в 6 часов утра 4 ноября. Сегодня эта линия – маршрут трамвая № 1.

3 ноября 50 лет назад (1966) началось движение женсоветов. Создан областной женсовет. Общественная организация «Иркутский областной совет женщин» (ул. Российская, 20) существует и ныне.

3 ноября 120 лет назад (1896) в Иркутске была открыта бесплатная народная библиотека-читальня, получившая в 1901 году имя Александры Викторовны Потаниной (1843–1893), с отделениями в Ремесленной слободе и Глазково. В 1924 году библиотеке присвоили имя В.И. Ленина. В октябре 2002 года библиотеке возвратили историческое имя А.В. Потаниной.

5 ноября (23 октября) 105 лет со дня рождения в Иркутске Михаила Михайловича Одинцова (1911–1980), известного сибирского геолога, бывшего директора Института земной коры СО РАН, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспондента АН СССР.

5 ноября 65 лет назад (1951) в Иркутске сдан в эксплуатацию административно-торговый корпус на ул. Карла Маркса, 27. Над старым зданием магазина «Сангигиена» надстроено два этажа, с реконструкцией фасада. Архитектор проекта – Алексеев, производитель работ – архитектор Колпокос. В настоящее время в этом здании находятся административные организации.

5 ноября 175 лет со дня рождения Серафима Серафимовича Шашкова (1841–1888), писателя, историка, краеведа, автора более чем тысячи статей и очерков, среди которых «Буряты Иркутской губернии, их нравы, обычаи, верования, легенды», «Очерки русских нравов в старинной Сибири» и др.

5 ноября 40 лет назад (1976) открылся Музей истории трудовой и революционной славы вагонного депо станции Иркутск-Пассажирский (ул. Челнокова, 1).

6 ноября 25 лет назад (1991) на основании Указа Президента Российской Федерации о деятельности партийных организаций Коммунистической партии на территории Российской Федерации в Иркутске были распущены обком и горком КПСС, ликвидированы парткомы на предприятиях, в учреждениях, высших и средних учебных заведениях, школах. Были также расформированы все комсомольские организации.

6 ноября 55 лет назад (1961) в соответствии с решением Иркутского облисполкома Сталинский район Иркутска переименован в Октябрьский район. 13 ноября решением исполкома горсовета улица Сталинградская переименована в Волгоградскую.

7 ноября 145 лет назад (1871) в Иркутске вступила в действие Кузнецовская больница, построенная на средства купца-золотопромышленника Е.А. Кузнецова по проекту архитектора А.Е. Разгильдеева. 30 ноября 1971 года в помещении драмтеатра состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летнему юбилею областной клинической больницы. С рассказом об истории становления гражданской Кузнецовской больницы выступила главный врач А.К. Бутакова. В настоящее время в здании расположены корпуса Иркутской областной детской клинической больницы (бульвар Гагарина, 4).

3 ноября 165 лет назад (1851) в Иркутске состоялось первое представление во вновь выстроенном деревянном театре на Большой улице. Долгое время это событие было принято считать датой основания Иркутского областного драматического театра. В 1990-х дата была пересмотрена, и основание театра драмы стали относить к ноябрю 1850 года. Ныне – Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова, ОГАУК (ул. Карла Маркса, 14).