+ добавить комментарий

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Губерния: 01 ноября 2016

Общество

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Северный инкубатор

Минсельхоз предлагает разводить омуль в Братском и Усть-Илимском водохранилищах

Автор: Мария Серебрянникова

Министерство сельского хозяйства Иркутской области подготовило предложения в проект программы по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках на 2017–2019 годы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Глава ведомства отметил, что проект подготовлен федеральным агентством по рыболовству. Министерство сельского хозяйства региона предложило включить в проект мероприятие по зарыблению Братского и Усть-Илимского водохранилищ.

– Эта мера позволит в условиях введения запрета на промышленный лов в озере Байкал осуществлять промышленную добычу омуля в водохранилищах Ангарского каскада. Наиболее перспективным в этом отношении является Братское водохранилище, характеризующееся высокой и не в полной мере востребованной кормовой базой, – отметил Илья Сумароков.

Рассчитанная приёмная мощность водохранилища составляет около 100 млн штук подрощенной молоди. Причём если на озере Байкал омуль вырастает до товарных кондиций за 5–7 лет, то в водохранилищах товарную массу он мог бы набрать уже за 3–5 лет. По мнению учёных, зарыбление водохранилищ должно производиться северобайкальской популяцией омуля, биологические особенности которой наиболее соответствуют характеристикам осваиваемых водоёмов. 

Напомним, что в целях охраны осенне-нерестующих видов рыб в периоды формирования нерестовых стад на озере Байкал и нерестовых миграций в реках установлен запрет на вылов всех видов водных биоресурсов. С 1 августа по 15 ноября 2016 года на участке озера Байкал, ограниченном: с юга – прямой исходной линией, соединяющей наиболее удалённую в сторону озера точку мыса Голоустный и устье реки Боярская у посёлка Боярский; с севера – прямой исходной линией, соединяющей наиболее удалённые в сторону озера точки мысов Облом и Ая; с запада – линией, проходящей вдоль береговой линии озера, соединяющей мыс Голоустный и Ая; с востока – линией, проходящей вдоль береговой линии озера, соединяющей устье реки Боярской с указанной точкой мыса Облом. 

С 25 сентября 2016 года по 20 января 2017 года на участке проливов Малое море и Ольхонские Ворота озера Байкал, ограниченном: с севера – прямой исходной линией, соединяющей наиболее удалённые в сторону пролива Малое море точки мысов Хадарта (Хадартуй) и Хоргой; с юга – прямой исходной линией, соединяющей наиболее удалённые в сторону пролива Ольхонские Ворота точки мысов Забро (Харганте) и Юбухан; с запада – линией, проходящей вдоль береговой линии западного побережья вышеназванных проливов, соединяющей указанные точки мысов Хадарта (Хадартуй) и Юбухан; с востока – линией, проходящей вдоль береговой линии западного побережья острова Ольхон, соединяющей указанные точки мысов Хоргой и Забро (Харганте).

Запрет на вылов омуля байкальского действует с 15 августа по 31 октября 2016 года в реках, включая их притоки, впадающих в озеро Байкал, а также на расстояниях менее 500 м, отмеряемых вправо, влево и в глубь озера Байкал от устьев этих рек. Кроме того, запрет на вылов омуля байкальского и пеляди действует с 20 августа по 20 ноября 2016 года в реках, впадающих в Братское и Усть-Илимское водохранилища, а также в реках Ангара, Иркут, Китой, Белая и их притоках.

 

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