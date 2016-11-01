Приехали!

Автор: Олег Ратников

Участники 49-й экспедиции на Международную космическую станцию благополучно вернулись на Землю. 30 октября 2016 года в 06.58 по московскому времени спускаемый аппарат с лётчиком-космонавтом, Героем России иркутянином Анатолием Иванишиным, а также с астронавтами Такуя Ониши и Кэтлин Рубинс совершил посадку в казахстанской степи.

После приземления наш земляк отправился в Звёздный городок Автор фото: www.roscosmos.ru

Жители Иркутска следили за приземлением земляка в режиме реального времени на большом экране на стадионе «Труд». Трансляция была организована администрацией города совместно с Иркутским государственным университетом.

Как сообщили в Центре управления полётами, все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

Экипаж пробыл в космическом полёте 115 суток. Команда находилась на орбите с 9 июля 2016 года. Во время пребывания на МКС обитатели станции выполняли программу научно-прикладных исследований и экспериментов, следили за работоспособностью корабля, монтировали оборудование, которое доставляли на орбиту грузовыми кораблями.