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Губерния: 01 ноября 2016

Общество

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Приехали!

Автор: Олег Ратников

Участники 49-й экспедиции на Международную космическую станцию благополучно вернулись на Землю. 30 октября 2016 года в 06.58 по московскому времени спускаемый аппарат с лётчиком-космонавтом, Героем России иркутянином Анатолием Иванишиным, а также с астронавтами Такуя Ониши и Кэтлин Рубинс совершил посадку в казахстанской степи.

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После приземления наш земляк отправился в Звёздный городок
Автор фото: www.roscosmos.ru

Жители Иркутска следили за приземлением земляка в режиме реального времени на большом экране на стадионе «Труд». Трансляция была организована администрацией города совместно с Иркутским государственным университетом.

Как сообщили в Центре управления полётами, все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее. 

Экипаж пробыл в космическом полёте 115 суток. Команда находилась на орбите с 9 июля 2016 года. Во время пребывания на МКС обитатели станции выполняли программу научно-прикладных исследований и экспериментов, следили за работоспособностью корабля, монтировали оборудование, которое доставляли на орбиту грузовыми кораблями.

 

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