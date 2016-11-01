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Восточно-Сибирская правда
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Радость общения
Культурно-познавательная программа для городских общественных организаций инвалидов будет сформирована в Иркутске. В её рамках организуют бесплатное посещение городских учреждений культуры: театров, музеев, творческих клубов. Поручение об этом заместителю мэра – председателю комитета по социальной политике Татьяне Эдельман дал глава города Дмитрий Бердников во время встречи с Кировской районной организацией Всероссийского общества инвалидов.
– У нас в городе есть хорошие музеи, любительские театры, студии и выставки. Уверен, что регулярное посещение выставок, концертов и других подобных мероприятий будет способствовать социализации людей с ограниченными возможностями, – отметил Дмитрий Бердников.
Руководитель Кировской районной организации Елена Дягилева подчеркнула, что формирование подобных программ играет важную роль в организации досуга и общения для инвалидов, в том числе и детей.
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