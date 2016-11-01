+ добавить комментарий

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Губерния: 01 ноября 2016

Общество

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В центре хайтека

Иркутяне подали больше всех заявок на международный конкурс технологических проектов

Автор: Ольга Мутовина

На международном форуме «Открытые инновации» в столице Иркутску присуждено звание «Центр российского хайтека». Награда вручена за активное участие наших земляков в крупнейшем акселераторе технологических проектов на территории России и Восточной Европы GenerationS. Регион собрал максимальное число заявок на конкурс – 421. В качестве приза администрация Иркутска получила беспилотный электроавтомобиль «Аврора роботикс» для обучения школьников и студентов. Об этом сообщают организаторы акселератора.

Кроме того, в номинации «Вечный двигатель инноваций» награду получил Региональный центр инновационного развития Ростовской области за самое активное привлечение заявок. Были также отмечены победители в других номинациях – индивидуальных и коллективных: «Масштабная личность», «Краса стартапов», «Дружеская конкуренция», «Самый ГРАНТиозный партнёр», «Самая быстрая история успеха» и других.

Напомним, акселератор GenerationS четыре года назад запустили Российская венчурная компания, государственный фонд фондов и Институт развития Российской Федерации. РВК – ключевой инструмент построения системы инноваций в стране. В 2013 году венчурная компания организовала первый акселератор федерального масштаба, на котором команды стартапов из России и стран ближнего зарубежья прошли онлайн-курс по основам технологического предпринимательства и побывали на очной программе акселерации, научились создавать и продавать свой проект. Рекордное число за­явок – более 2,5 тысячи проектов из 14 стран – было собрано на конкурс в прошлом году.

2016 год обещает быть не менее щедрым на идеи. Нынче акселератор действует по восьми отраслевым направлениям (трекам): Agro-BioTech&Food (биотехнологии для повышения эффективности сельского хозяйства и пищевой промышленности), Сreative Industries (новые медиа, индустрия развлечений, мода, дизайн, социальное предпринимательство), Finance&Banking Technologies (электронное взаимодействие на финансовом рынке, финансовые решения для бизнеса, розничных и институциональных инвесторов, страховых компаний и банков), LifeScience (проекты в области биомедицины), Mining&Metals (новые технологии в области переработки драгоценных металлов и горнодобыче), Power&Energy (решения в области энергетики и развитие персональных источников и накопителей энергии), SmartCity («умный» город и технологии градостроительства) и TechNet (передовые производственные технологии).

Для иркутян нынешний год особенный. В нашем городе будет проходить один из восьми треков акселератора – Power&Energy. В качестве индустриального партнёра направления выступила Иркутская электросетевая компания. Действие акселератора развернётся на двух основных площадках – коворкинге «Лермонтов» и технопарке ИрНИТУ.  

15 октября истёк срок, до которого участники могли подать заявки на конкурс. По данным организаторов, в конкурсе принимают участие 306 работ. И снова выделился Иркутск. В «местной» номинации больше трети заявок подано от иркутян. Распределение по темам внутри номинации выглядит так: 80 проектов посвящены эффективному распределению ресурсов, в 49 работах рассматриваются возможности альтернативных источников, 46 идей касаются информационных технологий и систем управления, в 43 проектах предлагаются технологии усовершенствования сетей. Кроме того, авторы разработали новые методы в области принятия решений, технологий нефтегазового и топливодобывающего комплексов, потребительских сервисов, измерительных сервисов. 

Больше половины работ – 52% – представлено на конкурс в виде идеи. Лишь у 6% проектов разработана конструкторская документация. 35% идей существуют в виде прототипа. 5% разработок выпущены в пилотное производство. И только 2% конкурсных работ находятся уже в серийном выпуске.    

Как рассказал начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска Евгений Семёнов, сейчас все проекты изучают эксперты. С 18 по 21 но­ября в Иркутске пройдёт предварительный отбор. Наиболее проработанные заявки попадут в акселератор. Их планируется отобрать в количестве от 10 до 20. Жюри также предстоит определить, какие работы возьмут в предакселератор.  

Такая форма работы предусмотрена для проектов ранних стадий. С ноября 2016 по июль 2017 года участники программы просмотрят серию обучающих видеолекций, получат рекомендации по формированию бизнес-модели своих проектов и на основе полученных знаний смогут доработать свои идеи. Очная программа для 100 лучших старт­апов позволит пройти интенсивный курс из серии мастер-классов, консультаций, встреч с успешными предпринимателями. Кроме того, эта программа поможет найти менторов, в индивидуальном порядке с ними участники смогут детально проработать свои проекты, а также подготовить прототипы продуктов. 

Для проектов поздних стадий в акселераторе с ноября 2016 по февраль 2017 года пройдут корпоративные программы GenerationS. Они включают в себя семинары и мастер-классы от отраслевых экспертов, стажировки на производственных объектах корпораций-партнёров, встречи с успешными предпринимателями и инвесторами, работу с менторами, индивидуальные консультации и практические задания. Цель этого этапа – помочь командам доработать свой продукт до такого вида, в каком он необходим заказчику, и подготовить проект к выводу на рынок. 

В финале каждого акселератора состоится демо-день, в течение которого проекты будут представлены инвестиционному комитету и научно-техническому совету корпорации-партнёра. Итогом встречи будет решение о дальнейшей работе с каждым проектом-выпускником акселератора. В Иркутске такой демо-день запланирован на шестое декабря нынешнего года.

Завершением конкурса станет суперфинал, который состоится в марте 2017 года. На этом мероприятии члены попечительского совета объявят победителей акселератора, которых ждут основные бонусы. Победители разделят призовой фонд конкурса – 15 миллионов рублей, а также получат призы от парт­нёров акселератора и возможность продолжить внедрять свои разработки в производственные процессы или инвестиции на развитие и доработку продукта. 

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