+ добавить комментарий

Зелёный свет движению

В Иркутске завершилась реконструкция Покровской развязки

Автор: Ирина ПЕТРОВА

На прошлой неделе после масштабной реконструкции открылось движение по Покровской развязке. Протяжённость новой магистрали – чуть более трёх километров. Строители реконструировали пять старых и сделали пять новых съездов с основной магистрали, оборудовали разворотную площадку для троллейбусов. Кроме того, была расширена проезжая часть путепровода на улице Рабочего штаба – по полтора метра с каждой стороны, переустроены системы освещения, контактной сети троллейбуса, кабельных и воздушных линий, инженерных коммуникаций, установлены барьеры. Работу принял и дал старт движению транспорта мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

«Работа была проделана очень серьёзная и в сжатые сроки. Пропускная способность этого транспортного узла увеличилась в два раза: теперь рабочая нагрузка здесь составляет 65 тысяч автомобилей в день. Соответственно, мы перевели этот ключевой выезд в разряд полноценных городских магистралей. Это улучшит дорожную обстановку в данном районе Иркутска», – отметил Дмитрий Бердников.

«Мы оценили новую развязку с точки зрения безопасности дорожного движения и полностью довольны результатом. Транспортные потоки здесь движутся в одном направлении, без пересечений. Надеюсь, наши иркутские автомобилисты будут соблюдать скоростной режим на данном участке и у нас не будет здесь больше аварий и заторов», – подчеркнул начальник отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Илья Подвойный.

Реконструкция Покровской развязки – часть единой стратегии обновления магистралей на въезде в город Автор фото: Николай БРИЛЬ

«В этом году мы завершили третий этап реконструкции Покровской развязки. Это комплексный проект: в прошлом году мы выполнили работы по переустройству выезда в микрорайоны Лесной и Зелёный – также с переносом инженерных сетей и коммуникаций, выполнили расширение проезжей части за рынком «Покровский», более эффективно и безопасно разделили транспортные потоки. Этой осенью многим автомобилистам нашего города пришлось терпеть значительные неудобства, стоять в пробках, но сейчас мы видим результат – движение стало свободным», – отметил начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин.

В ближайшее время рабочие закончат проведение благоустройства на прилегающей к магистрали территории. В следующем году предстоит выполнить последний этап реконструкции Покровской развязки – соединение улиц Рабочего штаба и Сурнова.