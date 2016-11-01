+ добавить комментарий

Год под знаком спорта

Соревнования международного и всероссийского уровней пройдут в Приангарье в 2017 году

Автор: Елена Давыдова

Сразу несколько масштабных спортивных мероприятий всероссийского уровня пройдёт в Иркутской области в следующем году. Об этом стало известно на заседании совета по физической культуре и спорту, которое накануне провёл губернатор региона Сергей Левченко. Речь идёт о первенстве мира по хоккею с мячом среди девушек, а также о турнирах по борьбе, боевому самбо. Кроме того, Приангарье примет участников всероссийских соревнований по кикбоксингу, первенства России по дзюдо и международных соревнований по прыжкам с шестом.

В следующем году в Иркутске пройдет традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Константина Вырупаева Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Все флаги будут в гости к нам

Ноябрь станет знаковым месяцем для юных любителей хоккея с мячом Иркутска. 1-го числа состоится торжественное открытие отделения Областной специализированной спортивной школы по хоккею с мячом в областном центре. В целом проект создания школы предполагает создание её отделений сразу в нескольких муниципалитетах. Помимо Иркутска речь идёт об Усть-Илимске, Братске, Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Свирске и Тулуне.

Хоккей с мячом невероятно популярен в регионе, сейчас им занимается более четырёх тысяч человек. В 2014 году в Иркутске состоялся чемпионат мира по этому виду спорта, в котором приняли участие представители 17 стран, включая Швецию, Финляндию, Норвегию, США, Японию, Германию, Сомали и другие страны.

«Развитие спорта невозможно без проведения соревнований различного уровня. Состязания дают возможность спортсменам добиваться новых достижений, а также популяризировать спорт, приобщить к нему детей и молодёжь», – подчеркнул на заседании совета министр спорта региона Илья Резник.

Спортивный календарь Иркутской области на следующий год весьма насыщен: запланировано проведение ряда всероссийских и международных соревнований. В том числе всероссийских турниров по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Константина Вырупаева, по вольной борьбе на призы Константина Хангалова, по вольной женской борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой. Также пройдут всероссийские соревнования по кикбоксингу, первенство России по дзюдо, международный турнир по боевому самбо памяти Андрея Елизарова, международные соревнования по прыжкам с шестом, международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры», первенство мира по хоккею с мячом среди девушек.

Больше ФОКов – больше спорта

Между тем, по мнению главы региона Сергея Левченко, важно и нужно культивировать не только спорт высших достижений, но и массовые занятия общефизической подготовкой. «В Иркутской области должно быть как можно больше спортивных сооружений. Надо их строить везде, чтобы у людей, проживающих в территориях региона, были равные возможности для занятий спортом. Увеличение числа физкультурно-оздоровительных комплексов в Приангарье – острая необходимость», – подчеркнул Сергей Левченко.

По словам Ильи Резника, министерство спорта региона разрабатывает перспективный план развития инфраструктуры физической культуры и спорта, основанный на тщательном анализе наличия и нормативного состояния имеющихся сооружений, динамике развития массовой физической культуры и базовых видов спорта. Кроме того, совместно с министерством сельского хозяйства и минстроем в регионе продолжается строительство плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях. По итогам 2016 года будет построено семь таких сооружений. В 2017 году планируется возвести ещё около 20 таких объектов.

«С 2017 года планируется возобновить проведение капремонта спортсооружений. Также немаловажным фактором, способствующим популяризации самостоятельных занятий спортом, является создание рекреационных зон в парковых территориях городских поселений, и мы вносим соответствующие мероприятия в нашу госпрограмму», – подчеркнул Илья Резник.

В числе приоритетных задач министр назвал строительство ФОКов в посёлках Алексеевск, Чуна, Белореченск, в городах Зиме, Тайшете; завершение строительства ФОКов в Нижнеудинске, Тулуне, Бодайбо, посёлке Новонукутск, а также завершение реконструкции стадиона «Химик» в Усолье-Сибирском. Кроме того, в планах реконструкция стадионов «Шахтёр» в Черемхове, «Авиатор» в Иркутске, спорткомплексов «Солнечный» в Братске и «Мегаполис-спорт» в Саянске, бассейнов «Олимпиец» в Усть-Илимске, «Золотая рыбка» в Саянске, «Дельфин» в Железногорске-Илимском.

В среднесрочной перспективе необходимо рассматривать строительство ФОКов в Иркутском, Шелеховском, Катангском, Заларинском районах, Ангарске, завершение строительства второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса в Слюдянском районе.

«Труд» готовится к реконструкции

По словам Ильи Резника, в 2018 году планируется приступить к реконструкции стадиона «Труд», в следующем году завершится разработка проектно-сметной документации. В числе приоритетов также и реконструкция санной трассы в Братске, строительство разгоночной эстакады. В дальнейшем необходимо планировать строительство Центра адаптивных видов спорта, Центра единоборств, а также Центра игровых видов спорта, полагает министр.

«Если говорить о небольших поселениях первого уровня, то в данном случае целесообразно использовать и реконструировать спортивные объекты при общеобразовательных школах, – отметил Илья Резник. – Как правило, именно там работают ДЮСШ и центры дополнительного образования детей, создаются центры тестирования ГТО, а также организуются спортивно-массовые мероприятия. В качестве примера могу привести планы по строительству малого спортивного зала при школе в селе Нагалык Баяндаевского района по типовому проекту, разработанному в городе Свирске». По итогам совещания Сергей Левченко дал поручение рассмотреть данный проект как типовой и распространить его и на другие территории Иркутской области.