Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 01 ноября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Иркутская область включилась международний проект «Великий чайный путь»

Автор: Соб. инф.

На минувшей неделе в Москве состоялось первое заседание Координационного совета по реализации межрегионального туристского проекта «Великий чайный путь» под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Алексея Конюшкова. В нём приняли участие представители отраслевых ведомств и министерств регионов России, а также экспертного сообщества: ООО «РЖД Тур», Ассоциации внутреннего и въездного туризма, Общественной палаты РФ.  

От Иркутской области в заседании совета приняла участие руководитель Агентства по туризму региона Екатерина Сливина. В ходе заседания принято решение о формировании дорожной карты по дальнейшей реализации проекта и бренда «Великий чайный путь», о его дальнейшем продвижении на мировой туристский рынок. 

– Исторически Иркутск играл важную роль на торговом пути из Китая и Монголии в европейскую часть России и на Аляску, поэтому наш регион активно участвует в реализации этого проекта. 

В 2017 году в Иркутске пройдёт юбилейная туристическая выставка «Байкалтур», в рамках которой нами запланировано проведение специального мероприятия «Иркутск на Великом чайном пути»,– отметила Екатерина Сливина.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Детали

Специалисты закрепляются

Единовременные выплаты молодым специалистам, а также другие меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2017 году продолжит предоставлять администрация города Иркутска. Среди них медики, молодые педагоги и работники культуры, семьи студентов и дети из малоимущих семей...

25.10.2016, Губерния
Детали

«Самые тяжёлые – это наши дети»

«Прибайкальскому талисману» исполняется 25 лет

За любым общественным движением всегда стоит энтузиаст или группа людей, которые не побоялись трудностей и стали делать что-то новое и важное. Так 25 лет назад в Иркутске появился «Прибайкальский талисман»...

18.10.2016, Иркутский репортер
Детали

Желания и возможности

Региональные власти формируют направления поддержки малого и среднего бизнеса

Субсидия на возмещение затрат на производственное оборудование остаётся востребованным видом государственной поддержки предпринимателей Иркутской области. Об этом заявила министр экономического развития региона Оксана Тетерина на пресс-конференции...

18.10.2016, Конкурент
Детали

«Потенциальный источник инвестиций»

Иркутская область претендует на курортный сбор

Иркутская область, не попавшая в число пилотных регионов – претендентов на введение курортного сбора, рассчитывает присоединиться к механизму после его проработки, сообщила корреспонденту ТАСС руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина...

18.10.2016, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны юридических бюро на интернет сайте

ВВГнг-FRLS 3х4(ож)+1х2,5(ож)-0,66 купить

ортопедические матрасы латексные цены

как избавиться от облысения на голове у мужчин
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний