Иркутская область включилась международний проект «Великий чайный путь»

Автор: Соб. инф.

На минувшей неделе в Москве состоялось первое заседание Координационного совета по реализации межрегионального туристского проекта «Великий чайный путь» под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Алексея Конюшкова. В нём приняли участие представители отраслевых ведомств и министерств регионов России, а также экспертного сообщества: ООО «РЖД Тур», Ассоциации внутреннего и въездного туризма, Общественной палаты РФ.

От Иркутской области в заседании совета приняла участие руководитель Агентства по туризму региона Екатерина Сливина. В ходе заседания принято решение о формировании дорожной карты по дальнейшей реализации проекта и бренда «Великий чайный путь», о его дальнейшем продвижении на мировой туристский рынок.

– Исторически Иркутск играл важную роль на торговом пути из Китая и Монголии в европейскую часть России и на Аляску, поэтому наш регион активно участвует в реализации этого проекта.

В 2017 году в Иркутске пройдёт юбилейная туристическая выставка «Байкалтур», в рамках которой нами запланировано проведение специального мероприятия «Иркутск на Великом чайном пути»,– отметила Екатерина Сливина.