+ добавить комментарий

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Конкурент: 01 ноября 2016

Общество

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Добровольно по доносу

предложили уволиться Алексею Петрову

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Вчера губернатор Сергей Левченко встретился с заместителем декана исторического факультета ИГУ, кандидатом политических наук, краеведом и общественным деятелем Алексеем Петровым. Ситуация с Петровым набирала обороты всю прошлую неделю – от появления заявления в Кировскую прокуратуру о прогулах Петровым занятий до встречи жертвы доноса с руководством ИГУ и предложения добровольно написать заявление об увольнении. В поддержку Петрова выступили факультет, студенты, депутаты Госдумы и общественность. И наконец, губернатор Сергей Левченко.

В начале прошлой недели появилось сообщение, что в Кировскую прокуратуру поступила некая бумага, в которой автор, представитель «профсоюза независимых граждан», просил проверить некоторые аспекты трудовой деятельности  заместителя декана исторического факультета Иркутского госуниверситета Алексея Петрова. В частности, автор считал, что заграничные командировки Петрова совпадали с его преподавательской деятельностью на факультете, а значит, имели место прогулы. Кроме того, автор сделал предположение, что Петров не исполняет учебный план, поскольку ведёт общественную деятельность в ущерб преподавательской. 

Поскольку сам Петров не смог явиться на допрос в прокуратуру, туда были вызваны сотрудники отдела кадров ИГУ. Позже Петров отправился в прокуратуру и дал по­яснения по поводу своего отсутствия на факультете в течение всего рабочего дня. Кратко суть объяснений сводилась к следующему: для эффективного исполнения функций преподавателя и ведения научной деятельности не обязательно находиться на факультете круглые сутки, у преподавателя есть индивидуальный план, и отсутствие преподавателя на факультете в определённые часы на рабочем месте никак не сказывалось на учебном процессе и научной деятельности. Лекционная нагрузка Петрова действительно высока, и говорить о том, что он не добирает по часам на лекциях, не приходится. 

27 октября события начали развиваться ещё стремительнее. Прокуратура не успела провести проверку, как руководство ИГУ вы­звало к себе Алексея Петрова и предложило ему уволиться по собственному желанию, поскольку иначе последует увольнение по статье. «Зафиксирован прогул в течение четырёх дней без уважительных причин, без оформления командировки, отпуска или больничного листа, срыв учебных занятий», – заявил ректор ИГУ Александр Аргучинцев. 

Предложение Петрову уволиться ректор объяснил тем, что, пока идёт проверка прокуратуры, у преподавателя есть шанс уволиться по собственному желанию, когда она закончится, скорее всего, формулировка, с которой Петров будет уволен, окажется весьма жёсткой. В конце недели о поддержке Алексея Петрова заявили исторический факультет ИГУ, депутат Госдумы Сергей Тен. Вчера, 31 октября, появилось сообщение, что в поддержку Петрова высказался депутат Госдумы Михаил Щапов, подписи в поддержку преподавателя начали собирать студенты исторического факультета. В этот же день состоялась встреча Алексея Петрова с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.    

«Сегодня неожиданно на встречу пригласил губернатор. Сергей Георгиевич внимательно следит за ситуацией, – сообщил Петров в соцсетях. – Обсуждали много вопросов и по проверкам вокруг меня, и по ситуации в университете. Нужно всем выйти из этой ситуации с меньшими потерями, ведь вековой юбилей ИГУ не за горами. Пора закрывать тему разрушения, а больше говорить об общих интересах иркутского образования. От такой поддержки вряд ли кто-то откажется». 

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