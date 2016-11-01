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Конкурент: 01 ноября 2016

Общество

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Цифры

174,702 миллиарда рублей

налогов и сборов мобилизовано в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за январь–сентябрь 2016 года. 

Это на 26,631 млрд рублей, или на 18%, выше уровня поступлений за аналогичный период 2015 года.

Основной объём доходов консолидированного бюджета Российской Федерации (79,706 млрд рублей, или 45,6%) формируют предприятия добывающей отрасли, из них 72,905 млрд перечислено нефтедобывающими компаниями. 

На обрабатывающие производства приходится 13,5% платежей (или 23,665 млрд), из которых более половины поступлений обеспечили предприятия, осуществляющие производство нефтепродуктов. 

От налогоплательщиков транспорта и связи в бюджет мобилизовано 15,607 млрд рублей (8,9%), электроэнергетики – 10,812 млрд (6,2%).

48,25 процента

из общей суммы доходов направлено в федеральный бюджет. Это 84,296 млрд рублей. 

В консолидированный бюджет Иркутской области – 80,890 млрд рублей, или 46,3%, в том числе в доходы местных бюджетов – 13,077 млрд. 

В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты 9,515 млрд рублей, или 5,45%. Налоговыми органами обеспечиваются положительные темпы поступлений в бюджеты всех уровней.

12,131 миллиарда рублей,

или 16,8%, составил рост объёма мобилизации платежей в федеральный бюджет в январе–сентябре 2016 года. 

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 39,3% доходов федерального бюджета (или 33,099 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 16,122 млрд, или в 1,9 раза, что обусловлено как сокращением объёмов возмещения налога на расчётные счета налогоплательщиков (на 3,910 млрд), так и ростом мобилизации платежей (на 12,211 млрд).

В федеральный бюджет поступило 2,975 млрд рублей налога на прибыль организаций. Платежи увеличились на 366,6 млн рублей, или на 14,1%. Основной прирост обеспечен крупнейшими нефтедобывающими компаниями. Вместе с тем поступления налога на добычу полезных ископаемых, который обеспечил 55,9% доходов федерального бюджета, снизились на 4,786 млрд рублей, или на 9,2% (мобилизовано 47,147 млрд). Данная ситуация обусловлена уменьшением перечислений налога на добычу нефти предприятием, администрируемым на федеральном уровне. По добывающим компаниям, состоящим на учёте в налоговых органах региона, фактор падения мировых цен на нефть нивелирован ростом добычи полезного ископаемого.

Объём мобилизации платежей в консолидированный бюджет Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе–сентябре 2016 года (80,890 млрд рублей) выше уровня аналогичного периода 2015 года на 11,073 млрд, или на 15,9%. 

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 79%, региональные – 13,1%, местные – 2,3% и специальные налоговые режимы – 5,6%. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на доходы физических лиц, им обеспечено 37,8% мобилизованных доходов, и налог на прибыль организаций – 36,5%. Кроме того, значительную долю занимают налоги на имущество – 15,4%, сообщает пресс-служба Управления ФНС по Иркутской области.

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