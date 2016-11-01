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Восточно-Сибирская правда
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Медики обнаружили дедовщину
Уголовное дело возбуждено СУ СКР по Иркутской области по фактам дедовщины в Усольском кадетском корпусе, сообщает пресс-служба ведомства.
В Усольском кадетском корпусе, расположенном на территории бывшей воинской части, группа учащихся жестоко избила 16-летнего воспитанника. Юноша обратился в медицинский кабинет учреждения, но в помощи ему было отказано, так как медработник счёл состояние учащегося удовлетворительным.
Тогда молодой человек самостоятельно добрался до одной из иркутских больниц, где после обследования врачи констатировали наличие серьёзных травм, полученных в результате избиения. Иркутские медики сообщили об этом в полицию. Данный факт стал основанием для расследования СУ СКР региона.
«По версии следствия, в октябре 2016 года в государственном общеобразовательном казённом учреждении Иркутской области – кадетской школе-интернате «Усольский гвардейский кадетский корпус» неоднократно происходили избиения одних учащихся другими. Однако педагогическим и руководящим составом школы-интерната не предпринимались меры к недопущению повторения фактов избиения детей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних», – сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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