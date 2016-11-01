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Иркутский репортер: 01 ноября 2016

Общество

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Этот день в истории

1881 год

11 ноября по Байкалу почтово-пассажирские сообщения на пароходах прекращены.

1884 год

15 ноября. Рассказывают, что ездящие по старому Ангарскому тракту замечают, что почти на половине подъёма на самую крутую гору между камнями образовались глубокие трещины. С началом холодов из этих трещин начал выходить тёплый пар, и кругом отверстий образовался куржак. Геологи полагают, что в горе есть пещеры и в них горит каменный уголь.

1885 год

С 15 на 16 ноября ночью при 14–15 градусах мороза в Иркутске и ближайших селениях замечено было необыкновенно обильное падение метеорических звёзд. Ночь была ясная, и можно было насчитать до 30 падающих звёзд в секунду.

1894 год

10 ноября в зале Географического общества на общем собрании членов отдела г. Першин прочёл доклад о залётах в Сибирь фламинго (красный гусь). Таковой убит в селе Введенщина. Родина этой птицы – южные берега Средиземного и Чёрного морей, иногда он залетает до Средней Азии. Крайне редко и случайно попадает и в Германию. Так, в 1811 г. был убит около Келя, а спустя несколько лет около Бамберга. В России и Сибири появление фламинго никогда не наблюдалось. Убитому во Введенщине фламинго не более трёх лет, т. к. наружная окраска перьев серая и только с внутренней стороны красная. Г. Попов сделал доклад «Орхонские открытия и дешифрирование древнетюркских надписей».

1895 год

12 ноября прибыла французская учёная экспедиция, состоящая из г. г. Шафанжона, Мажени, Ге и переводчика Соколовского, отправленная французским Министерством народного просвещения для общенаучного исследования северной полосы Монголии и Маньчжурии. Экспедиция из Верного прошла через Чугучак, Кобдо, Улясутай, Ургу, Кяхту в Иркутск. Зиму проведут члены экспедиции в Иркутске, а в марте двинутся через Монголию в Маньчжурию и выйдут во Владивосток, оттуда чрез Японию и Америку возвратятся во Францию. 

Г. Шафанжон – известный исследователь южной Америки, где он провёл 14 лет, ему принадлежит открытие верховьев р. Ориноко.

1899 год

11 ноября в городском театре открылся оперный театр. Была поставлена опера «Аида».

1900 год

10 ноября в город прибыло несколько раненых с театра «китайских осложнений». 

Кто на костылях с подбитой ногой, кто с простреленной рукою, кто вовсе без руки и ноги и со всевозможными повреждениями. Появляясь  на  городских  улицах,  они  вызывают участие встречных.

14 ноября открыта почтово-телеграфная школа.

1901 год

11 ноября на Тихвинской площади открытие катка вольного пожарного общества.

1903 год

13 ноября в 6 часов 46 минут произошло землетрясение. 

В каменных домах образовались трещины. Часы останавливались.

Генерал-губернатор Кутайсов поручил управлению строительными и дорожными частями составить смету на освещение набережной Ангары и зданий, как то: Кузнецовской больницы, музея и т. п.

1905 год

12 ноября в помещении музея состоялся митинг поляков и литовцев по поводу учреждения общества для удовлетворения культурно-национальных потребностей.

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