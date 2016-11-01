+ добавить комментарий

Творческая хирургия

Иркутск находится на втором месте в стране по количеству операций на работающем сердце

Автор: Алёна КОРК

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют как причина смерти, значительно опережая смертность от злокачественных опухолей. Ну а среди самих сердечно-сосудистых недугов на первом месте находится ишемическая болезнь сердца, или ИБС. Пока считается, что ИБС не вылечивается до конца. Ведь в её основе лежит атеросклероз, который ещё никто не победил. Поэтому все мероприятия для пациентов с диагнозом ИБС направлены не столько на излечение больного, сколько на улучшение качества его жизни. В Иркутске сегодня проводят уникальные повторные операции у больных ИБС малым доступом на работающем сердце. Наш корреспондент встретился с Владимиром Подкаменным, кардиохирургом областной клинической больницы, доктором медицинских наук, профессором кафедры сердечно-сосудистой хирургии ИГИУВа, заслуженным врачом РФ. Хирург рассказал об эксклюзивности этого операционного метода.

Продолжительность жизни прооперированных людей с ишемической болезнью сердца за последние годы увеличилась. Значит, увеличилась и вероятность того, что такому пациенту придётся делать повторную операцию. Как гласит статистика, сегодня в мире 3% операций при ишемической болезни сердца – повторные. И с каждым годом этот процент увеличивается. И всё бы ничего, но есть одно «но» – любое повторное оперативное вмешательство всегда сложнее, чем первое.

– Прибавим к ИБС сопутствующие болезни, которые могут осложнить течение и исход операции. У пациента с возрастом часто появляются заболевания лёгких, печени, желудка, гипертония и сахарный диабет. Само сердце тоже стареет, и в нём происходят необратимые изменения, – рассказывает Владимир Подкаменный. – Но самое сложное для хирурга – выраженный спаечный процесс по ходу доступа к серд­цу. Да и само сердце зачастую также в спайках. А выделение сердца из спаек во время операции может привести к его повреждениям. Время операции при спаечных процессах тоже увеличивается. По статистике считается, что смертность при вторичных операциях при ишемической болезни сердца в семь раз выше, чем при первичном оперативном вмешательстве. Но это если применять стандартные методики.

Хирургия – одна из самых творческих профессий. И хороший, а тем более блистательный хирург всегда будет искать новые, оригинальные ходы. Вот и Владимир Подкаменный в числе немногих российских кардиохирургов освоил и прак­тикует новую технику.

– Весь смысл заключается в том, чтобы найти способы, которые уменьшили бы травматизм оперативного всмешательства – как при доступе к сердцу, так и при выполнении самой операции. Как этого можно добиться? Идти не по старому рубцу, а искать доступы, которые и размерами меньше, и не входят в зону этих рубцов. Вторая очень важная задача – избежать искусственного кровообращения, когда человеку подключается аппарат, который забирает кровь, обогащает её кислородом и возвращает обратно. Но, чтобы подключить аппарат, нужно обеспечить дополнительный доступ к сердцу. Это всё требует большого выделения сердца, что чревато лишними осложнениями. Ну и кровь, проходя через мембраны аппарата, травмируется на клеточном уровне. И все органы на искусственное кровообращение реагируют воспалительным ответом. Зная это, кардиохирурги стараются максимально сократить время искусственного кровообращения. Хирургическое вмешательство с искусственным кровообращением – стандартная методика, которая позволяет выполнить операцию на сердце. В России 85% операций у больных ИБС выполняется с искусственным кровообращением. Какой можно найти выход? А просто не использовать искусственное кровообращение, не останавливать и не охлаждать сердце, а выполнить операцию на работающем сердце. Это значительно уменьшит травматичность.

У иркутских кардиохирургов есть колоссальный опыт операций на работающем сердце. Иркутск находится на втором месте после Астраханского федерального центра по количеству операций на работающем сердце. Даже Москва отстаёт. Начиная с 2000 года проведено более

4 тысяч таких операций. В среднем в год выходит около 500 операций при ИБС, из них 95% – на работающем сердце. В Иркутской областной клинической больнице такие операции выполняют лишь Владимир Подкаменный и его ученик Дмитрий Лиханди. В целом по стране лишь 15% операций выполняются на работающем сердце, всё остальные – по стандартной методике. Она вполне допустима при первичной операции, но при повторной – это значительный травматический фактор.

– Стандартным доступом при операциях на сердце является продольное распиливание грудины. Из маленького доступа на левой половине грудной клетки больных ИБС в нашей стране оперируют единицы. На сегодняшний день у нас самый большой опыт в стране выполнения операций у больных ИБС на работающем сердце из маленького доступа, – утверждает Владимир Подкаменный. – Первые операции из доступа на груди мы начали делать с 1997 года. На сегодняшний день выполнено более 500 таких операций. Повторные операции из маленького доступа в России сегодня никто не делает. Во время операции мы обходим стандартный доступ и, не попадая в зону рубцов, подходим к сердцу. Наш опыт составляет 48 таких операций. Таким образом, исключив искусственное крово­обращение и обойдя из маленького доступа зону рубцов, мы значительно снижаем травму на сердце при повторном вмешательстве.

После такого «облегчённого» оперативного вмешательства больные обычно выздоравливают быстрее. Например, последний пациент, которому провели операцию на открытом сердце с малым доступом, был выписан из больницы в минувшую пятницу, спустя всего неделю после операции. 79-летнему иркутянину Борису Савицкому первая операция аортокоронарного шунтирования была сделана в 1996 году в институте кардиохирургии им. Бакулева. В том же учреждении в 1989 году было выполнено стентирование этой же артерии. На момент поступления в Иркутскую областную больницу у него был неработающий шунт и неработающий стент. Как говорит сам прооперированный: «Только 20 метров пройду или в горку поднимусь, как начинаю задыхаться». Иркутский кардиохирург Владимир Подкаменный сделал повторную операцию, чтобы восстановить неработающий кровоток в этой артерии на работающем серд­це из маленького доступа на левой половине грудной клетки.

Стоит подчеркнуть, что если бы хирурги пошли по традиционному пути, то вероятность смерти во время операции была бы в разы выше. Это стандартная статистика для повторных операций на сердце по данным мировой литературы. Подкаменный считает: чем тяжелее состояние пациента, тем больше врачи должны склоняться в сторону малой по травматичности операции.

– Выполнение операции при ИБС из доступа на левой половине грудной клетки на работающем сердце – это продолжение традиций и дань памяти выдающегося отечественного кардиохирурга Василия Колесова, который впервые в мире выполнил эту операцию в 1967 году. Операция была забыта на долгие годы. Только в 1994 году благодаря усилиям американского кардиохирурга Субраманиана операция получила второе рождение, но из маленького доступа. Я знаком с этим выдающимся хирургом. И мы ежегодно встречаемся с ним на международных съездах. В этом году виделись в Барселоне. И Субраманиан с надеждой поинтересовался: «Кто-то в России ещё начал делать такие операции?» В 1990-х годах был бум выполнения этих операций в мире и в нашей стране. Многие старались показать, что в тренде. Но такие операции требуют и большего мастерства, и больших усилий. Поэтому многие вернулись к традиционному и знакомому. Моя же позиция – когда ты владеешь различными хирургическими методами, то можешь оптимально подобрать для больного подходящее. Как говорится, умеешь скакать на лошади – хорошо. Умеешь плавать на дельфине – ещё лучше, – улыбается хирург Подкаменный. – Наша работа – это работа на результат. А какой может быть главный результат для врача? Живой больной, конечно. Мы всегда исходим из пользы для больного. И мне такой результат тоже важен, я честолюбивый человек, как и многие хирурги.

Стоит заметить, что во время перестройки и в 1990-х годах пациенты сами порой отказывались от операций, придавленные усталостью жизни, отсутствием перспектив. Сегодня люди любого возраста соглашаются на операции, порой настаивают на них. Пациент возрастом за 70 лет на операционном столе – это практически норма. Самой пожилой пациентке иркутских кардиохирургов было 89 лет. Ну а хирурги поддерживают этот курс на жизнь, и наверняка операции на работающем сердце с малым доступом – не последняя прогрессивная методика в области кардиохиругии.