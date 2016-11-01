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Иркутский репортер: 01 ноября 2016

Общество

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Цифры

10 тысяч детей

из Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и других регионов России ежегодно получают медицинскую помощь в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.

В числе услуг – консультативно-диагностическая, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.

В настоящее время специалисты Иркутской детской клинической больницы развивают активное сотрудничество с коллегами из детской больницы Харбина (Китай). Работа ведётся в рамках соглашения между министерством здравоохранения Иркутской области и комитетом здравоохранения и планирования семьи провинции Хэйлунцзян. Отмечается, что соглашение между больницами будет способствовать совершенствованию системы здравоохранения обеих территорий, передаёт ИА «Сибирские новости».

Иркутская государственная областная детская клиническая больница является одним из крупнейших медицинских центров Восточной Сибири. 28 октября учреждение отметило 30-летие со дня основания. В больнице открыты единственные в регионе отделения, в которых оказывается медицинская помощь детям с онкологической патологией, гематологическими заболеваниями. Проводятся уникальные операции. 

В учреждении работает свыше 400 специалистов, в том числе три заслуженных врача Российской Федерации, восемь докторов медицинских наук и 32 кандидата медицинских наук.

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