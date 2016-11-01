+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 01 ноября 2016

Общество

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Сила элементарных частиц

Шестой всероссийский фестиваль «NAUKA 0+», прошедший в Иркутске с 28 по 30 октября, привлёк множество любителей науки

Автор: Юлия ЛИ

В нынешнем году столица Восточной Сибири уже во второй раз приняла участие в этом научно-популярном мероприятии, однако впервые получила статус центральной региональной площадки фестиваля, запущенного на базе МГУ в 2006 году. В течение трёх дней в стенах ИрНИТУ, а также иркутского Сибэкспоцентра проходили встречи, лекции, семинары, конкурсы проектов студенческих конструкторских бюро и лабораторий. Помимо серьёзной научной части, яркой составляющей фестиваля стала образовательная выставка, организованная при поддержке генерального партнёра события – «РУСАЛа». Благодаря этому гости «NAUKA 0+» – в основном дети и школьники – познакомились с магией законов физики и химии: вызывали молнии, растворяли в воде металлы, за секунды превращали жидкость в лёд.

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«РУСАЛ» вместе с красноярским музеем интерактивной науки «Ньютон парк» разработал образовательную программу «Крылатый металл»
Автор фото: Андрей Симакин

– Три сильнее – ты совсем не стараешься! – громко шепчет мальчик лет шести своей сверстнице.

– Да не могу я сильнее! Сам попробуй! – не выдерживает она, протягивая ему воздушный шар, которым ещё несколько секунд назад со­средоточено водила по голове. В итоге потерев шарик обо все головы в пределах досягаемости, его подносят к двум подвешенным металлическим грузилам – те начинают медленно отклоняться. Судя по распахнутым глазам двух юных собеседников, произошло чудо – не меньше. На самом деле сработала сила статического электричества, известная многим по детским экспериментам. 

Пока дети разводят одноимённые заряды, рядом запускают маятник Максвелла и готовят катушку Тесла. «Название знакомое, но эффект при этом производит на зрителей гарантированный: молнии же сверкают, – улыбаясь, отмечает волонтёр фестиваля студентка  Полина, перекатывая в руках подтаявшие кубики льда. – Хотите подержать?  Это жидкий азот –  только двигайте его постоянно по ладони – может прилипнуть к коже». – «Со­всем как зимой, когда прилипаешь языком к металлической качеле?» – «Да, только отдирать будет гораздо сложнее». 

Возможность увидеть волшебные замораживающие силы азота были не только у тех, кто в дни фестиваля стал зрителем шоу по приготовлению моментального мороженого в рамках образовательной выставки «Alюментарно», организованной генеральным партнёром фестиваля «РУСАЛом», но и у участников церемонии открытия «NAUKA 0+» в иркутском политехе. Исполняющий обязанности ректора университета Михаил Корняков вместо того, чтобы разрезать ленту открытия, разбил её молотком: оставшиеся обледенелые осколки ткани, по задумке авторов, символизируют удар науки по непросвещённости. 

Впрочем, у Приангарья есть все шансы победить в этой схватке – Иркутская область уже второй раз принимает участие в фестивале «NAUKA 0+», но впервые стала центральной площадкой его мероприятий. «Это результат того, что в этом году мы изменили подход, –  рассказывают его устроители. – В этот раз всё организовывали силами МГУ, областного правительства, ИрНИТУ и федерального спонсора мероприятия – «РУСАЛа», для которого Восточная Сибирь – регион присутствия. С их помощью нам удалось организовать здесь не только интерактивные экспозиции и научно-популярные шоу, но и выставку наукоёмких предприятий, конкурсы научных разработок институтов, студентов и лабораторий. Говорят, наука нынче в моде. Кажется, это правда – судя по вашим студентам». 

– Я сейчас учусь в госуниверситете на биологическом факультете, – отвечает Полина на вопрос, чем планирует заняться в будущем. – Потом хочу пойти на кафедру физико-химической биологии – заниматься наукой, – продолжает она, поблёскивая пирсингом-штангой в ухе. – Когда люди от меня это слышат, то говорят постоянно, что это вряд ли возможно и очень странно. Но так хочется – интересно. При этом в школе было ужасно всё с физикой: там это академический предмет – почти никаких лабораторных. Гораздо интереснее её изучать на практике – сразу хочется разобраться, как всё работает.

– Именно поэтому я хочу сказать всем школьникам, как бы это ни звучало: при выборе профессии не надо слушать ни бабушек, ни дедушек, ни родителей – нужно прислушиваться к своему сердцу и попытаться извлечь таланты, которые в вас заложены, делать то, что интересно, – говорит  руководитель представительства ОК «РУСАЛ» в Иркутской области Александр Балабанов. – А мы постараемся помочь. У нас есть опыт: уже несколько лет мы совместно с фондом «Вольное дело» организовываем проекты по робототехнике – результаты этой работы также представлены на соответствующей площадке в рамках нынешнего фестиваля. «РУСАЛ» впервые принимает участие в организации «NAUKA 0+», но наша компания и впредь будет стремиться участвовать в таких мероприятиях, чтобы больше молодёжи выбирало инженерные специальности, приходило к нам на предприятия – в нынешних условиях конкуренции и нехватки таких кадров нам нужно их готовить.

Зачастую не только будущие потенциальные инженеры имеют плохое представление о специфике работы промышленных гигантов, но и их родители. Чтобы исправить этот недочёт, в прошлом году «РУСАЛ» вместе с красноярским музеем интерактивной науки «Ньютон парк» разработал образовательную программу «Крылатый металл». Она также стала одним из главных гвоздей прошедшего в Иркутске научного всероссийского фестиваля. 

– Со времени запуска нашего музея в 2013 году мы хотим показать красоту природы через науку: она – это вовсе не то, что написано мелом на школьной доске, а то, что вокруг нас, – говорит одна из шести представителей «Ньютон парка», при­ехавших в Иркутск, Оксана Кузнецова. – Представители «РУСАЛа» в своё время увидели, к чему мы стремимся, и их это заинтересовало. После запуска нашего общего проекта, посвящённого алюминию, стало понятно, что он востребован: многие люди впервые узнали про работу одного из самых крупных красноярских предприятий. 

Образовательный проект «Крылатый металл» объединяет три блока: интерактивную выставку, дающую представление о свойствах алюминия, который называют самым практичным металлом, мастер-класс по электролизу и часовое эксперимент-шоу, где зрителям показывают химические опыты не только с алюминием, но и с другими металлами.

«Ты видел, как у него ключ в воде растворился? – натирая алюминиевую пластинку, спрашивает ученик иркутской школы № 25 своего одноклассника. – Я так и не понял, как он это сделал». Затем он пишет на металлическом прямоугольнике маркером большими буквами своё имя – «Рома», рисует большую звезду. Некоторое время любуется результатом. Потом именную пластинку, подключённую к батарейке, покроют тонким слоем меди, и Рома получит свой брелок. «Круто получилось, – делится он впечатлениями. – Мне уже сказали, что это называется электролиз – что-то как-то вступает в реакцию, в общем, надо разбираться».

– Конечно, впечатление не гарантирует того, что завтра ребёнок станет великим химиком, –  говорит сотрудник «Ньютон парка» Станислав. – Но есть надежда, что из десятка детей хотя бы один, проходя мимо книжного магазина, увидит какую-нибудь книгу типа «Химия для чайников» и скажет: «Папа, купи». Почитает, и мы увидим старшеклассника, который защищает свои проекты, или студента, который выигрывает именные научные гранты. А потом, когда станет 60-летним профессором, вспомнит: «Начало моим увлечениям положил бородатый дядька из Красноярска». Тогда всё это будет не зря.

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