Улицы Иркутска в рисунках и инсталляциях

Автор: Ирина Солнцева

Ученики практически всех школ Правобережного округа Иркутска приняли участие в конкурсе творческих работ, посвящённых 355-летию столицы Приангарья. Вот уже пять лет оригинальные работы талантливых школьников выставляет в отделе природы краеведческого музея городской Центр детского творчества «Восход».

Рисунки, инсталляции, макеты, работы в техниках квиллинга, бумагопластики, пластилина, бисера, слоёного теста, нитяной крошки, аппликации были посвящены родному городу. Ребят разных возрастов вдохновляли такие архитектурные памятники и современные строения, как Спасская церковь, Московские ворота, скульптуры Бабра в 130-м квартале и пчёлки возле торгового центра «Фортуна».

Посторонний зритель на закрытии выставки, проработавшей в центре улицы Карла Маркса три дня, мог удивиться небывалому количеству призовых мест и дипломов 1-2-3 степеней. А для директора «Восхода» Евгении Исмагиловой ситуация, в которой нет проигравших, абсолютно естественна: «Для нас главное, чтобы дети творили и имели возможность показать свои работы зрителям. Для них дипломы – это признание стремления к самовыражению, индикатор творческого напряжения и любви к родному краю».

Сами ребята таких выставок ждут, с удовольствием приглашают на них друзей и родных. Например, Света Федяева из школы № 10, занявшая первое и третье места сразу в двух номинациях, пригласила в Музей природы родителей, бабушку, тётю и трёх подруг: «Я второй раз принимаю участие в выставке. Свои работы в прошлом году подарила на праздники родным. И сейчас у меня уже есть несколько новогодних подарков, сделанных своими руками».

Педагоги тоже ценят возможность продемонстрировать достижения школьников. В конце концов, не пятёрки по математике, а потребность в творчестве формирует личность ребёнка. Кристина Харитонова, педагог дополнительного образования Дома творчества № 1, уверена, что внеучебная деятельность так же важна, как и приобретение базовых знаний: «Надо видеть, как ребята готовятся к участию в творческих конкурсах, как волнуются и после радуются и гордятся своими достижениями. Это дорогого стоит. Для этого мы и работаем».

Победители в трёх номинациях – «Улицы Иркутска», «Иркутск: вчера, сегодня, завтра», «Безопасный Иркутск» – в ноябре примут участие в городском этапе конкурса, который также соберёт большое количество креативных, талантливых работ.