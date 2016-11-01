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Иркутский репортер: 01 ноября 2016

Общество

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Завершается навигация на водохранилищах и Ангаре

Автор: ИА «Сибирские новости»

В Иркутской области 1 ноября закрывается навигация на водохранилищах. Впервые с нынешнего года в этот день навигация будет завершена и на реке Ангаре. Изменения в Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области в части сроков навигации, предложенные сотрудниками ГИМС, вступили в силу в августе 2016 года.

«Ранее ход на реке Ангаре осуществлялся круглогодично. Тем не менее использование маломерных судов в зимнее время несёт потенциальную угрозу для жизни судоводителей и пассажиров. Технические характеристики не позволяют эксплуатировать такие плавсредства при низких температурах, а имеющиеся индивидуальные средства спасения – спасательные жилеты – в случае происшествия не обеспечат возможность длительного пребывания человека в холодной воде, что приведёт к летальному исходу. Время реагирования сил и средств спасателей в случае происшествия составляет не менее 20 минут, что является критическим временем пребывания человека в воде», – прокомментировал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещён. Навигация на реках области будет открыта вновь 1 мая, на водохранилищах – 15 мая.

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