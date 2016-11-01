+ добавить комментарий

«Очень наш проект!»

Елена Вяльбе вместе с En+ и «РУСАЛом» поставит Иркутскую область «На лыжи!»

Автор: Виктория КОМАРОВА

Трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе в минувший четверг дала старт проекту «На лыжи!». Его идеологи надеются уже в ближайшие три года зажечь новые имена в лыжных гонках. А в перспективе, возможно, вырастить членов сборной России на Олимпийских играх 2022 года.

За билетом на Олимпиаду-2022

Известная спортстменка, глава отечественной Федерации лыжных гонок надеется, что в олимпийской сборной страны в 2022 году появятся жители Приангарья. Пока лыжников такого уровня иркутский спорт не воспитал. Но для этого имеются все шансы.

Иркутская область наряду с Хакасией и Красноярским краем вошла в число пилотных регионов проекта «На лыжи!», активную поддержку которому оказывают компании En+ и «РУСАЛ». Организаторы проекта решили сфокусироваться на традиционных лыжах как самом доступном и массовом виде спорта. По данным министра спорта Иркутской области Ильи Резника, в регионе 12,5 тысячи любителей лыжного спорта. В 2016 году в гонках «Лыжня России» приняли участие более семи тысяч человек. Сегодня юные лыжники тренируются в 31 ДЮСШ Иркутской области.

Проект открыл обучающий семинар для тренеров. «Очень важно, чтобы тренеры, которые для детей становятся и мамой, и папой, и наставником, и другом, подходили к своей работе осознанно, чтобы они чётко понимали, что и для чего, а главное – для кого они делают, – подчёркивает Елена Вяльбе. – Мы поставили перед собой большую цель – возродить чемпионские традиции Сибири».

Всего до конца текущего учебного года в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области будет проведено три таких семинара, в каждом из которых смогут поучаствовать 30 человек. Программа курса состоит из нескольких модулей, включая новейшие методы подготовки спортсменов, основы психологии и спортивного питания. Учебный материал такого качества и такого объёма, по словам организаторов проекта, будет преподаваться впервые.

Для того чтобы стимулировать развитие лыжных гонок в Сибири, объявлено о проведении «Детского кубка» – соревнований для юношей и девушек 13–16 лет. В январе 2017-го в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области пройдут отборочные соревнования муниципального уровня, в феврале – регионального, а уже в марте на площадке хакасской спортивной базы «Вершина Теи» состоится финал. Причём финальный старт будет открытым: в нём смогут принять участие спорт­смены со всей страны, а не только из Сибири.

Первенство обещают проводить ежегодно. В последующем финалы пройдут в Иркутске и Красноярске. В течение ближайших трёх лет организаторы проекта наработают модель сотрудничества с En+ и «РУСАЛом». А позже опыт планируется распространить на другие регионы присутствия этих компаний, в частности на Урал.

«Лыжные гонки для Сибири такое же органичное явление, как снег»

Олег Причко уверен, что проект «На лыжи!» ждёт хорошее будущее

«Чтобы провести соревнования по лыжным гонкам, не нужно специальных ледовых дворцов и стрельбищ, – комментирует Елена Вяльбе. – Лыжные гонки для Сибири такое же органичное явление, как снег. И мы не просто хотим об этом напомнить. Уже сегодня мы хотим заложить серьёзный базис для будущих побед на международной арене».

Именно поэтому основное внимание организаторов сосредоточено прежде всего на младших спорт­сменах и их тренерах. В проект уже включились представители Тайшета, Бирюсинска, Шелехова, Усолья. Организаторы обещают охватить всю географию Иркутской области, чтобы созать условия детям для тренировок, совершенствования и участия в соревнованиях. Получить поддержку смогут тренеры и спортсмены, обратившиеся в региональную федерацию лыжных гонок, которую возглавляет Александр Щербаков.

«Деньги не являются мерилом всего»

О том, каких инвестиций потребует проект, бизнесмены говорят осторожно. Хотя, как отметил Олег Причко, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» (входит в En+), «деньги не являются мерилом всего». «Не всегда помощь соизмеряется деньгами, – сказал он. – Будем привлекать квалифицированных тренеров, которые смогут передать свои навыки детям. Безусловно, предполагается поддержка экипировкой. Имея хорошее снаряжение, можно претендовать на большие достижения. Это поддержка семинаров, образовательных мероприятий, переездов. Довольно широкий спектр».

Причко уверен, что проект «На лыжи!» ждёт хорошее будущее:

– Это не первый значимый проект, инициированный En+ в Иркутской области. Шесть лет назад появился проект «360 минут ради Байкала». Появился как локальная благотворительная акция. Теперь работает и в Иркутской области, и в Хакасии, и в Приморье. Сейчас мы фокусируемся на традиционных лыжах. Я знаком со многими любителями, которые ежегодно встают на лыжи ради удовольствия. Очень хороший, очень перспективный, очень наш проект!

Результат – здоровый человек

Елене Вяльбе, отвечая на вопрос, сколько времени должно пройти с начала занятий лыжами до получения значимого «золота», рассказала, что в её случае это было 12 лет (чемпионат мира 1989 года в Лахти. – Авт.). «В 9 лет я начала серьёзно заниматься, ездить на соревнования. А Раиса Петровна Сметанина начала в 14 лет, – сообщила она. – Сейчас тенденция такова: детей стараются как можно раньше вовлечь в спорт высоких достижений. Есть даже юношеские Олимпийские игры, с чем я категорически не согласна. В дальнейшем мы этих детей теряем: тренеру приходится форсировать подготовку».

В настоящее время организаторы разрабатывают сценарий мероприятий для 9–12-летних детей, которые хотят заниматься спортом, но не определились, каким видом. «Нам необходимо, чтобы как можно больше детей занималось спортом не только за высокие результаты, но и для того, чтобы вырасти здоровыми людьми», – говорят в федерации. «Для начала должна быть некая игра, вовлечение, причём не только детей, но и родителей. А в 15 лет человек сам определится», – добавляет Вяльбе.