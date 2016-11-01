Герои фронта и тыла

Автор: Эдуард Озеров

Вышла в свет историко-литературная дилогия Эдуарда Азербаева и Владимира Покорского «Незабываемые годы испытаний (1941–1945 гг.)» и «Герои трудового фронта». Авторы на основе многочисленных документальных источников рассказывают о боевых и трудовых подвигах выпускников и сотрудников Иркутского сельскохозяйственного института (ныне аграрного университета имени А.А. Ежевского).

Уже в самом начале Великой Отечественной войны в ИСХИ был сформирован первый отряд добровольцев в составе 106 студентов и 14 преподавателей во главе с директором вуза И. Макаровым. А всего во время войны было мобилизовано на фронт 570 студентов и работников Иркутского сельскохозяйственного института.

Наши земляки с честью выполняли свой воинский долг. Среди них Герой Советского Союза Семён Ильич Хейфец, начальник учебных мастерских ИСХИ, участник боёв с японскими милитаристами на реке Халхин-Голе. В 1944 году, будучи командиром стрелковой роты, старший лейтенант Хейфец со своим подразделением под перекрёстным огнём врага форсировал реку Дунай. Закрепившись на захваченном клочке земли, подразделение Хейфеца обеспечило переправу частей Красной Армии.

Декан агрофака Алексей Николаевич Угаров за подвиги на фронте отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». Также орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией» награждён студент третьего курса факультета механизации ИСХИ Игорь Рекославский, командир взвода отдельной стрелковой бригады.

За проявленную храбрость на фронте отмечены боевыми наградами руководители ИСХИ в разные годы: М. Персов, И. Макаров, В. Назимов, Н. Гуничев. Орденов и медалей удостоены профессора В. Амалицкий, А. Кудрявцев, В. Макаров, Л. Шимшелевич, доценты, преподаватели, сотрудники и студенты В. Баранский, Р. Каменецкий, А. Куимов, С. Мухачёв, К. Нечитайло, К. Ластовский, М. Лобанов, Д. Падалко, В. Распутин, В. Сверкунов и другие.

Тяжёлая ноша легла на плечи сотрудников ИСХИ, выполнявших производственные задачи в тылу. Невзирая на острую нехватку кадров, руководство вуза предпринимало усилия по сохранению достойного уровня преподавания всех необходимых учебных дисциплин. Ведущие специалисты А. Казинцев, Л. Иванишин, А. Кузнецова, В. Шерстобоев, П. Яхтенфельд сумели организовать учебную и исследовательскую работу на высоком уровне.

Семён Хейфец

Особое внимание в вузе уделялось оборонно-спортивной работе и обучению студентов военным специальностям. Многие выпускники ИСХИ с честью выполняли свой долг перед Родиной, а некоторые из них постепенно выросли в крупных руководителей производства.

Характерен в этом отношении путь выпускника ИСХИ 1939 года Александра Ежевского. Главный инженер, а затем директор Иркутского авторемонтного завода в 1943–1945 годах служил в составе действующей Красной Армии. После разгрома японских милитаристов в Маньчжурии майор Ежевский руководил демонтажем автосборочных заводов в городах Мукдене и Аньдуне. Прекрасный специалист, он в дальнейшем ярко проявил себя на ответственных государственных постах. Карьера Александра Ежевского действительно впечатляет – директор «Россельмаша», руководитель Всесоюзного объединения «Сельхозтехника», министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

Герою Социалистического Труда, кавалеру четырёх орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени» 3 ноября исполняется 101 год. Но, несмотря на почтенный возраст, Александр Александрович Ежевский по-прежнему в строю. Научный сотрудник НИИ Россельхозакадемии, почётный профессор Московского МАМИ и Иркутского аграрного университета, с 2015 года носящего его имя, недавно посетил Иркутск и дал добрые напутствия студентам и преподавателям родного вуза.