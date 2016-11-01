+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 01 ноября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Фантазии на тему слова

Состоялась презентация книги Владимира Рака «Родники древней речи»

Автор: Татьяна Ковальская

В Икутской городской библиотеке имени Потаниной состоялась презентация книги Владимира Рака «Родники древней речи». Автора представила собравшимся читателям член Союза писателей России Татьяна Ясникова, написавшая предисловие к этой необычной книге.

Этот труд можно назвать выходом за пределы традиционного языкознания и лингвистики. Исследуются очень глубоко, щепетильно, почти интуитивно общечеловеческие древние начала речи, то есть звуки, их значение и смысл, связь с современными языками.

Владимир Рак по образованию и первой профессии – художник, выставлявший свои картины на областных, зональных и всесоюзных выставках в восьмидесятых годах ХХ века. С 1982-го по 1986 год был главным художником Ленинского района города Иркутска. По рождению – этнический немец, родители были выселены из Поволжья в начале Великой Отечественной войны в Омскую область. 

В годы перестройки Владимир Рак создал в Иркутске небольшую частную фирму  по изготовлению мебели на заказ. Установил дружеские контакты с мебельщиками Германии, объездил многие другие страны. И обнаружил в глубине души большой интерес к началу начал земных цивилизаций и истокам разговорного языка. И стал писать книги.

Его первая книга «История забытых цивилизаций» вышла в 2010 году.  А в 2011 году в издательском центре «Сибирь» тиражом 1000 экземпляров вышла книга Владимира Рака «Чем пахнут деньги». 

В исследовании древних родников человеческой речи никто Владимиру не «угрожает»: ни археологи, ни лингвисты. Напротив, недавняя презентация в Бурятии вызвала неподдельный интерес интеллигенции и общественников, потому что Владимир Рак высказал гипотезу о первородстве бурятского и монгольского языков на азиатском континенте и нашёл много общих корней слов с русским и романскими языками.

Тираж книги «Родники древней речи» небольшой – всего триста экземпляров, но издание вышло в твёрдой обложке, с оригинальными цветными иллюстрациями Сергея Лазарева, что говорит о чёткой самооценке автора. В послесловии Владимир Рак делает любопытное и обоснованное предположение, что «в век свободного Интернета многообразие человеческой речи сведётся к … одной речи землян». И что, возможно, возникнет новая наука «словология», или «лингвология», изучающая артефакты речи, помогающие понять закономерности развития человека и человечества в целом. 

Пожелаем автору, издавшему четвёртую книгу, дальнейших творческих успехов. Он теперь пишет сказки – значит, ждём красивое издание для детей. Главное – чтобы у Владимира не иссякал родник поисков и находок.

 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Книжная полка

Герои фронта и тыла

Вышла в свет историко-литературная дилогия Эдуарда Азербаева и Владимира Покорского «Незабываемые годы испытаний (1941–1945 гг.)» и «Герои трудового фронта». Авторы на основе многочисленных документальных источников рассказывают о боевых и трудовых подвигах выпускников и...

01.11.2016, Иркутский репортер
Книжная полка

Фантазии на тему слова

Состоялась презентация книги Владимира Рака «Родники древней речи»

В Икутской городской библиотеке имени Потаниной состоялась презентация книги Владимира Рака «Родники древней речи». Автора представила собравшимся читателям член Союза писателей России Татьяна Ясникова, написавшая предисловие к этой необычной книге...

01.11.2016, Иркутский репортер
Книжная полка

Родом из «быстрых и одержимых»

В Санкт-Петербурге переиздана книга историка и юриста Александра Шабалова «Происхождение древних и средневековых тургутов (турков) XXIV в. до н.э. – XIV в. н.э.», впервые увидевшая свет в Иркутске два года назад. Автор, уроженец села Бур-Янгуты Иркутской области...

04.10.2016, Губерния
Книжная полка

«Жить – интересно!»

С начала года я наблюдала за книгоиздательским процессом, особое внимание уделяя деятельности авторов-земляков. Среди книг иркутских авторов, вышедших в этом году, есть несколько весьма любопытных. Сегодня мне хотелось бы ознакомить читателей с одной из них. Речь о книге «Жить – интересно!» Алексея Клочковского...

13.09.2016, Иркутский репортер
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
Услуги мастера: сборная доставка грузов из питера, быстро и недорого.
Смотрите: ноябрьск кропоткин транспортная компания, выбирай нас!
Услуги на YouDo: диспетчер грузоперевозки москва алматы, недорого.

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны супермаркетов на ресурсе

АСБлУ 3х16(ож)-1 цены

ортопедические матрасы мурманск

маска восстановление для сухих волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний