+ добавить комментарий

Фантазии на тему слова

Состоялась презентация книги Владимира Рака «Родники древней речи»

Автор: Татьяна Ковальская

В Икутской городской библиотеке имени Потаниной состоялась презентация книги Владимира Рака «Родники древней речи». Автора представила собравшимся читателям член Союза писателей России Татьяна Ясникова, написавшая предисловие к этой необычной книге.

Этот труд можно назвать выходом за пределы традиционного языкознания и лингвистики. Исследуются очень глубоко, щепетильно, почти интуитивно общечеловеческие древние начала речи, то есть звуки, их значение и смысл, связь с современными языками.

Владимир Рак по образованию и первой профессии – художник, выставлявший свои картины на областных, зональных и всесоюзных выставках в восьмидесятых годах ХХ века. С 1982-го по 1986 год был главным художником Ленинского района города Иркутска. По рождению – этнический немец, родители были выселены из Поволжья в начале Великой Отечественной войны в Омскую область.

В годы перестройки Владимир Рак создал в Иркутске небольшую частную фирму по изготовлению мебели на заказ. Установил дружеские контакты с мебельщиками Германии, объездил многие другие страны. И обнаружил в глубине души большой интерес к началу начал земных цивилизаций и истокам разговорного языка. И стал писать книги.

Его первая книга «История забытых цивилизаций» вышла в 2010 году. А в 2011 году в издательском центре «Сибирь» тиражом 1000 экземпляров вышла книга Владимира Рака «Чем пахнут деньги».

В исследовании древних родников человеческой речи никто Владимиру не «угрожает»: ни археологи, ни лингвисты. Напротив, недавняя презентация в Бурятии вызвала неподдельный интерес интеллигенции и общественников, потому что Владимир Рак высказал гипотезу о первородстве бурятского и монгольского языков на азиатском континенте и нашёл много общих корней слов с русским и романскими языками.

Тираж книги «Родники древней речи» небольшой – всего триста экземпляров, но издание вышло в твёрдой обложке, с оригинальными цветными иллюстрациями Сергея Лазарева, что говорит о чёткой самооценке автора. В послесловии Владимир Рак делает любопытное и обоснованное предположение, что «в век свободного Интернета многообразие человеческой речи сведётся к … одной речи землян». И что, возможно, возникнет новая наука «словология», или «лингвология», изучающая артефакты речи, помогающие понять закономерности развития человека и человечества в целом.

Пожелаем автору, издавшему четвёртую книгу, дальнейших творческих успехов. Он теперь пишет сказки – значит, ждём красивое издание для детей. Главное – чтобы у Владимира не иссякал родник поисков и находок.