1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов

О порядке и сроке уплаты гражданами имущественных налогов за 2015 г. газете «Восточно-Сибирская правда» рассказала начальник ИФНС России по Правобережному округу г. Иркутска Наталья Зарецкая.

– Наталья Борисовна, что включает в себя понятие «имущественные налоги», и кто является их плательщиками?

– Это три налога: налог на имущество физических лиц, транс-портный и земельный налоги. Их уплачивают те, кто владеет объектами недвижимости, транспортом или земельными участками. Налогоплательщиками являются даже дети, на чьё имя оформлено имущество, однако до наступления их совершеннолетия обязанность по уплате налога возлагается на родителей или опекунов. При этом отдельным категориям граждан предоставляются льготы: они освобождаются от уплаты всего налога или его части.

– Когда заканчивается срок уплаты имущественных налогов?

– В текущем году налог на имущество физических лиц, транс-портный и земельный налоги за 2015 году гражданам необходимо уплатить не позднее 1 декабря.

– Что изменилось в начислении налога на имущество физическим лицам?

– С 1 января 2015 года Налоговый кодекс дополнен новой, 32 главой – «Налог на имущество физических лиц», которая установила новые правила его уплаты. Одно из главных изменений – переход на исчисление налога на имущество в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости. До 1 января 2020 года все субъекты Российской Федерации должны самостоятельно принять решение о переходе на такой порядок определения налоговой базы. В Иркутской области налоговая база пока определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость по состоянию на 01.03.2013, исчисленная с учётом коэффициента-дефлятора (1,147).

– Какое имущество облагается налогом?

– Объектами налогообложения являются жилой дом, квартира (комната), гараж и иные здания, сооружения, помещения. Начиная с 2015 года перечень налогооблагаемых объектов значительно расширен. Теперь налог обязаны платить собственники объектов незавершённого строительства, машино-мест и единых недвижимых комплексов.

– Многие пенсионеры озабочены новыми правилами уплаты налога на имущество. Ведь до этого они были полностью освобождены от его уплаты. Что изменилось сейчас?

– Перечень лиц, имеющих право на льготу по налогу на имущество, не изменился. Самое главное нововведение – теперь льгота предоставляется в отношении только одного объекта каждого из пяти установленных видов: квартира, дом, гараж или машино-место, хозяйственное строение или сооружение на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, творческая мастерская (студия). Отныне, если у пенсионера в собственности имеется несколько квартир, то он может получать льготу только по одной из них. Выбрать объект налогообложения и известить об этом инспекцию гражданин обязан до 1 ноября года, за который уплачивается налог. Если уведомление не поступит, то освобождение будет действовать в отношении объекта с наибольшей суммой исчисленного налога.

– Человек в прошлом году вышел на пенсию, значит, имеет льготы, но в этом году снова получил уведомление на уплату налога на имущество. Что делать?

– Льготы по закону носят заявительный характер. И пенсионерам надо учитывать, что они не освобождаются автоматически от уплаты налогов. Для получения льготы надо подать заявление о её предоставлении и документы, подтверждающие право на неё (например, копию пенсионного удостоверения), в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимости.

– Когда гражданам должны прислать налоговое уведомление?

– Единое налоговое уведомление налогоплательщики должны получить за 30 дней до срока уплаты, то есть 1 ноября. В одном налоговом уведомлении указаны все объекты налогообложения, независимо от места их нахождения, к нему прилагаются отдельные платёжные документы на уплату каждого из имущественных налогов. Если уведомление ещё не прислали, обратитесь в инспекцию – лично или через Интернет.

– Именно этим интересуются наши читатели: каким образом можно получить платёжные документы?

– Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» уведомление на уплату имущественных налогов направлено в электронной форме: платёжные документы можно распечатать или оплатить налоги в режиме онлайн. Заявить об их отсутствии можно в инспекцию лично или воспользовавшись онлайн-сервисом «Обратиться в ИФНС» на сайте www.nalog.ru (только будьте внимательны – выбирайте в качестве адресата свою инспекцию).

– Как гражданин может узнать о ставках и льготах по имущественным налогам?

– Получить информацию можно на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Однако наиболее простой способ общения – подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» и узнавать подробную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, суммах начисленных и уплаченных налогов, наличии или отсутствии задолженности.

– Как стать пользователем этого сервиса?

– Для доступа к «Личному кабинету» надо один раз посетить любую инспекцию, независимо от места постановки на учёт, и получить регистрационную карту. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Если обращаетесь не по месту жительства, нужно свидетельство о присвоении ИНН или его копия. Пользователи портала «Госуслуги» могут воспользоваться имеющейся у них учётной записью.