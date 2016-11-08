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Губерния: 08 ноября 2016

Общество

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Памятные даты

 № 1 из 1

175 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Второва (1841–1911), купца-миллионера, Почётного гражданина города Иркутска, попечителя учительской семинарии, владельца особняка, в котором ныне находится Городской дворец детского и юношеского творчества.

290 лет назад (1726) в Иркутск для укрепления городского гарнизона прибыл полк под командой Сомова. Для его размещения за палисадом были построены казармы, образовавшие слободу, которая получила название Солдатской. Впоследствии здесь возникло шесть Солдатских улиц (ныне улицы – Красноармейская, Лапина, Грязнова, Киевская, Богдана Хмельницкого, Литвинова).

30 лет назад (1986) в Иркутске состоялся первый, ставший затем ежегодным, турнир спортивного бального танца «Голубой Байкал».

11 ноября 45 лет назад (1971) в Иркутске при Доме писателей открылся литературный клуб «Лира». 

На первом заседании присутствовали писатели и поэты Елена Жилкина, Сергей Иоффе, Пётр Реутский, Анатолий Шастин. Вёл заседание Марк Сергеев.

13 ноября 25 лет назад (1991) исполком Иркутского горсовета принял решение о проведении регистрации и перерегистрации земель и землепользователей до 1 января 1993 г. с целью обеспечения рационального использования городских земель, юридического закрепления их в собственность, владение, пользование за предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.

14 ноября 75 лет назад (1941) в Иркутске введён в эксплуатацию детский сад Восточно-Сибирского речного пароходства по ул. Бограда, 2 (ныне – Чудотворская), рассчитанный на 100 мест.

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