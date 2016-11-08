Журналист «Восточки» – лауреат всероссийской премии

4 ноября в рамках форума активных граждан «Сообщество» были названы лауреаты всероссийской премии «Я – гражданин».

В номинации «Гражданская журналистика» диплом лауреата и денежную премию получила журналист «Восточно-Сибирской правды» Алёна Корк. Заявки на премию в этой номинации подали около 200 человек.

Поздравляем нашу коллегу с победой!