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Восточно-Сибирская правда
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Журналист «Восточки» – лауреат всероссийской премии
4 ноября в рамках форума активных граждан «Сообщество» были названы лауреаты всероссийской премии «Я – гражданин».
В номинации «Гражданская журналистика» диплом лауреата и денежную премию получила журналист «Восточно-Сибирской правды» Алёна Корк. Заявки на премию в этой номинации подали около 200 человек.
Поздравляем нашу коллегу с победой!
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