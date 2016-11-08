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Губерния: 08 ноября 2016

Общество

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Журналист «Восточки» – лауреат всероссийской премии

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4 ноября в рамках форума активных граждан «Сообщество» были названы лауреаты всероссийской премии «Я – гражданин». 

В номинации «Гражданская журналистика» диплом лауреата и денежную премию получила журналист «Восточно-Сибирской правды» Алёна Корк. Заявки на премию в этой номинации подали около 200 человек. 

Поздравляем нашу коллегу с победой!

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