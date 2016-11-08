Консультации по вопросам законодательства в сфере труда и занятости будут организованы в рамках выставки «И невозможное возможно…»

Автор: Соб. инф.

Консультации по вопросам законодательства в сфере труда и занятости будут организованы в рамках выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно…». Отвечать на вопросы будут специалисты министерства труда и занятости Иркутской области.

Желающие смогут ознакомиться с положением на рынке труда Иркутской области, проконсультироваться по вопросам выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения.

Выставка-ярмарка пройдёт в областном центре с 5 по 7 декабря 2016 года. Мероприятие проводится с целью привлечения общественного внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, социально-психологической, социокультурной реабилитации и социальной адаптации инвалидов посредством развития творчества, налаживания деловых контактов и обмена опытом сотрудников органов исполнительной власти, учреждений социального обслуживания и общественных организаций. В рамках программы мероприятий выставки-ярмарки планируется проведение дискуссионных площадок по модульным направлениям «Доступность услуг – приоритет развития Приангарья», «Социальное сопровождение – эффективные социальные практики», «Социокультурный потенциал институтов гражданского общества», «Социальное партнёрство – расширяем возможности», «Мир равных возможностей – интегрированные и инклюзивные технологии», «Детство без границ».