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Губерния: 08 ноября 2016

Общество

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Для повышения эффективности агропромышленного комплекса Иркутской области нужно применять новейшие достижения науки

Для повышения эффективности агропромышленного комплекса Иркутской области нужно применять новейшие достижения науки. Об этом на заседании научно-технического совета при министерстве сельского хозяйства региона сообщил первый заместитель министра Александр Кириленко. Было отмечено, что сегодня научным организациям области в своей работе необходимо сделать акцент на создании новых сортов зерновых и зернобобовых культур, безвирусного картофеля и кормовых культур, устойчивых к засухе.

– Благодаря учёным в производство внедряются высокоурожайные, адаптированные к условиям земледелия нашего региона сорта сельскохозяйственных культур, предлагаются новые биологические препараты для профилактики и лечения сельскохозяйственных животных, новейшие ресурсо- и энергосберегающие технологии, – подчеркнул первый замминистра.

Так, например, в Иркутском НИИСХ селекционеры занимаются созданием новых сортов и перспективных линий сельскохозяйственных культур. За последние шесть лет ими созданы высокопродуктивные сорта зерновых и зернобобовых культур, которые при хорошей агротехнике обеспечивают урожайность 5,5–7,0 т/га. Многие из них уже возделываются на полях региона.

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