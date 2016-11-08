Откровение высшего порядка

Автор: Марина Токарская, художественный руководитель Иркутской областной филармонии, кандидат искусствоведения

Конец октября в Иркутской филармонии можно было по праву назвать днями музыки Бетховена. Пианист из Санкт-Петербурга Владимир Беломестных за один вечер блестяще исполнил четыре сонаты великого композитора: № 7, № 14 («Лунную»), № 22 и № 23 («Аппассионату»). Губернаторский симфонический оркестр и камерный хор двумя днями позже исполнили знаменитую Девятую симфонию.

Конец октября в Иркутской филармонии можно было по праву назвать днями музыки Бетховена Автор фото: Фото из архива филармонии

Исполнение Девятой симфонии Бетховена – всегда событие исключительное. И не только потому, что это последняя, самая крупная симфония великого немецкого композитора. Не только потому, что в её финале впервые звучит хор, исполняющий «Оду к радости» Шиллера. А также и не потому, что Бетховен, написавший это сочинение, будучи уже лишённым слуха, преодолел все мыслимые и немыслимые преграды, поставленные неизлечимой болезнью. Всё это так, но главное в этом произведении – атмосфера огромного воодушевления, без которой невозможно приступить к работе над симфонией. Это обращение композитора ко всему человечеству является откровением высшего порядка, стоящим в ряду с самыми сокровенными творениями человеческого духа.

Передать этот страстный призыв в слове и музыке, заражая своим настроением публику в зале, – вот чего требуется добиться дирижёру и всем исполнителям. И 29 октября именно это произошло в Иркутской областной филармонии – событие, имевшее большой общественный резонанс. Ни одного свободного места в зале, конечно, не было. А кроме того, часть публики также была приобщена к исполнению финала Девятой симфонии.

Для всех желающих были приготовлены программки со словами знаменитой оды. Люди находились в зале, но часть из них, предварительно пройдя подготовительные занятия с дирижёром и хормейстером, присоединилась к пению «Оды к радости» вместе с хором. Такой случай не сотрётся из памяти, он станет для каждого предметом гордости и примером сопричастности к иркутской музыкальной жизни. Эти счастливчики получали после концерта поздравления наряду с исполнителями.

Особо следует сказать о дирижёре. Деян Савич приглашён специально для этого события из Сербии. Главный дирижёр Илмар Лапиньш представил его как одного из самых крупных европейских дирижёров, много гастролирующего и имеющего яркий дирижёрский темперамент. И это в полной мере было продемонстрировано в Девятой симфонии.

Важно отметить, что все солисты, участвовавшие в исполнении, принадлежат Иркутску. Это лауреат международных конкурсов Мария Тощева (сопрано) и лауреат Всероссийского конкурса Екатерина Переверзева (меццо-сопрано) – они постоянные участницы филармонических программ. Мужские сольные партии исполняли родившийся в Ангарске и прошедший обучение в Иркутске Джимми Магсеви (артистический псевдоним проживающего в Германии Дмитрия Плотникова), тенор, и проходящий в настоящее время обучение в Иркутском областном музыкальном колледже имени Шопена Далай Жаргалов, бас.

Камерный хор под руководством Елены Бояркиной и Губернаторский симфонический оркестр филармонии вновь подтвердили в этот день свой высокий исполнительский уровень и постоянную готовность к сотрудничеству с музыкальной общественностью. Накануне эта же программа была исполнена в Ангарске, в ДК «Нефтехимик». Следующая премьера в исполнении хора и оркестра состоялась 5 ноября: в концертном зале прозвучала современная духовная музыка прибалтийских композиторов. На этот раз дирижировал профессор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола Юрис Клявиньш.