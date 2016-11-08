Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 08 ноября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Откровение высшего порядка

Автор: Марина Токарская, художественный руководитель Иркутской областной филармонии, кандидат искусствоведения

Конец октября в Иркутской филармонии можно было по праву назвать днями музыки Бетховена. Пианист из Санкт-Петербурга Владимир Беломестных за один вечер блестяще исполнил четыре сонаты великого композитора: № 7, № 14 («Лунную»), № 22 и № 23 («Аппассионату»). Губернаторский симфонический оркестр и камерный хор двумя днями позже исполнили знаменитую Девятую симфонию.

 № 1 из 1
Конец октября в Иркутской филармонии можно было по праву назвать днями музыки Бетховена
Автор фото: Фото из архива филармонии

Исполнение Девятой симфонии Бетховена – всегда событие исключительное. И не только потому, что это последняя, самая крупная симфония великого немецкого композитора. Не только потому, что в её финале впервые звучит хор, исполняющий «Оду к радости» Шиллера. А также и не потому, что Бетховен, написавший это сочинение, будучи уже лишённым слуха, преодолел все мыслимые и немыслимые преграды, поставленные неизлечимой болезнью. Всё это так, но главное в этом произведении – атмосфера огромного воодушевления, без которой невозможно приступить к работе над симфонией. Это обращение композитора ко всему человечеству является откровением высшего порядка, стоящим в ряду с самыми сокровенными творениями человеческого духа.

Передать этот страстный призыв в слове и музыке, заражая своим настроением публику в зале, – вот чего требуется добиться дирижёру и всем исполнителям. И 29 октября именно это произошло в Иркутской областной филармонии – событие, имевшее большой общественный резонанс. Ни одного свободного места в зале, конечно, не было. А кроме того, часть публики также была приобщена к исполнению финала Девятой симфонии. 

Для всех желающих были приготовлены программки со словами знаменитой оды. Люди находились в зале, но часть из них, предварительно пройдя подготовительные занятия с дирижёром и хормейстером, присоединилась к пению «Оды к радости» вместе с хором. Такой случай не сотрётся из памяти, он станет для каждого предметом гордости и примером сопричастности к иркутской музыкальной жизни. Эти счастливчики получали после концерта поздравления наряду с исполнителями.

Особо следует сказать о дирижёре. Деян Савич приглашён специально для этого события из Сербии. Главный дирижёр Илмар Лапиньш представил его как одного из самых крупных европейских дирижёров, много гастролирующего и имеющего яркий дирижёрский темперамент. И это в полной мере было продемонстрировано в Девятой симфонии.

Важно отметить, что все солисты, участвовавшие в исполнении, принадлежат Иркутску. Это лауреат международных конкурсов Мария Тощева (сопрано) и лауреат Всероссийского конкурса Екатерина Переверзева (меццо-сопрано) – они постоянные участницы филармонических программ.  Мужские сольные партии исполняли родившийся в Ангарске и прошедший обучение в Иркутске Джимми Магсеви (артистический псевдоним проживающего в Германии Дмитрия Плотникова), тенор, и проходящий в настоящее время обучение в Иркутском областном музыкальном колледже имени Шопена Далай Жаргалов, бас.

Камерный хор под руководством Елены Бояркиной и Губернаторский симфонический оркестр филармонии вновь подтвердили в этот день свой высокий исполнительский уровень и постоянную готовность к сотрудничеству с музыкальной общественностью. Накануне эта же программа была исполнена в Ангарске, в ДК «Нефтехимик». Следующая премьера в  исполнении хора и оркестра состоялась 5 ноября:  в концертном зале  прозвучала современная духовная музыка прибалтийских композиторов. На этот раз дирижировал  профессор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола Юрис Клявиньш. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Магия творчества

Откровение высшего порядка

Конец октября в Иркутской филармонии можно было по праву назвать днями музыки Бетховена. Пианист из Санкт-Петербурга Владимир Беломестных за один вечер блестяще исполнил четыре сонаты великого композитора: № 7, № 14 («Лунную»), № 22 и № 23 («Аппассионату»)...

08.11.2016, Губерния
Магия творчества

Полёт над прекрасной землёй

О новой книге Светланы Волковой «Сказки старого города»

Вышла из печати новая книга иркутской писательницы Светланы Волковой «Сказки старого города». Эту нарядную книгу с прекрасными иллюстрациями художника Александра Муравьёва приятно держать в руках...

23.08.2016, Губерния
Магия творчества

Этапы большого пути

В Иркутской областной филармонии завершился очередной концертный сезон

Нынешний сезон областной филармонии был объявлен как 77-й, поскольку временем создания организации привыкли считать 1939 год. Видя две семёрки на многочисленных афишах...

05.07.2016, Губерния
Магия творчества

Сибирские мотивы Анатолия Аносова

Счастье, по мысли философа, исключает старость. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет. Сказанное в полной мере относится к личности иркутского художника Анатолия Аносова, отметившего недавно своё 80-летие. С Анатолием Ивановичем мы знакомы не один десяток...

26.04.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Смотрите здесь - сколько стоит фотосессия в музее царицыно цены по этой ссылке.
Здесь мастер фотошопа спб официальный сайт, смотреть варианты >>
Профессиональные услуги съемка экрана программа по данной ссылке.

Недвижимость

Новости компаний


Актуальный информационный интернет города

Матрас Promtex-Orient Soft Memory недорого

бренды люкс профессиональной косметики для волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний