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Возвращение спецпредставителя

Юрист Роман Буянов назначен полномочным представителем губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании. Как сообщил «Сибирским новостям» сам Буянов, назначение состоялось 31 октября, и с 1 ноября он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Роман Буянов уже занимал аналогичную должность при экс-губернаторе Иркутской области Сергее Ерощенко. После вступления в должность нового губернатора – Сергея Левченко – кресло полномочного представителя пустовало более года.

Полномочный представитель губернатора в Законодательном Собрании обеспечивает реализацию права законодательной инициативы главы региона и правительства Иркутской области в областном парламенте.