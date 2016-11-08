В поисках идеальной картинки будущего

Автор: Виктория Комарова

Конкурсные работы по выбору концепции проекта «Квартал 21 века» в Иркутске были представлены в пятницу в фойе Иркутского музтеатра на специально организованной выставке. Одним из главных требований к разработчикам стало размещение в границах квартала зала симфонической музыки. Связь проекта с именем известного пианиста Дениса Мацуева, являющегося ещё и членом жюри конкурса, лишь подогрела дополнительный интерес общественности. Уже в среду будут названы три победителя из 67 соискателей. Какие бы предпочтения ни были сделаны при выборе лучших, реализация проекта может радикально изменить облик части исторического центра города, сейчас представляющей промзону в районе Цесовской набережной Ангары вблизи Спасского храма.

Какие бы предпочтения ни были сделаны при выборе лучших, реализация проекта может радикально изменить облик части исторического центра города Автор фото: Николай БРИЛЬ

«Надеюсь, построенный квартал будет достоин того, где он стоит»

Первыми посетителями выставки стали профессионалы. Именно архитекторы оставили записи об этом событии в начале книги отзывов. В них нет оценок работ, но отмечается, что «идея выбора проекта путём конкурса, а не за счёт административного ресурса наконец прорвалась в Иркутск». «Надеюсь, построенный квартал будет достоин того, где он стоит», – подчёркивает гость выставки место предполагаемой локации новых объектов.

Структуры компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски в прошлом году впервые заявили о готовности осваивать территорию, где сейчас стоит ТЭЦ-2 «Иркутскэнерго». Станция является объектом культурного наследия регионального значения и уже несколько лет эксплуатируется в качестве насосной станции. Авторы многих работ предпочли «вписать» историческое здание первой иркутской электростанции в эскизы, хотя судьба памятника, вероятно, уже предрешена.

По словам Николая Баранова, главного архитектора проектов ООО «Иркутск Девелопмент» (заказчик конкурса), несколько лет назад был запущен процесс об исключении ТЭЦ-2 из реестра памятников. «Были проведены экспертизы, и идёт работа об исключении её из реестра памятников, – рассказал он. – Господин Постышев (Павел Постышев – советский государственный и партийный деятель. – Авт.) был оформлен в этой котельной фонарщиком. Это и стало причиной получения ею статуса памятника. Отмечу, и сейчас памятником является не вся котельная, а лишь её часть, построенная в определённый период времени».

Выбор жюри конкурса может повлиять и на то, каким образом в перспективе будет реализовано берегоукрепление части Ангары, прилегающей к «Кварталу».

– Проект набережной уже существует, – пояснил Николай Баранов. – Он был разработан в 2009 году по заказу УКСа и предполагал объединение Нижней набережной (от Ушаковки) с Верхней, но не попал ни в федеральные, ни в местные программы. Осуществили только часть проекта – до Вечного огня. Прецедент со строительством музыкального зала послужил толчком завершить набережную. Идеи, которые заложены в проекте «Квартал 21 века», могут насытить в том числе и проект променада. В каждом проекте есть изюминки, в том числе интересные решения по набережной: кто-то придерживается существующей геометрии, а кто-то свободно заходит в реку, не все идеи однозначно могут быть применены, но как движение для развития имеют очень большое значение. Сейчас вопрос обсуждается в таком ключе: в соответствии с решением конкурсной комиссии, возможно, будет проведена корректировка проекта набережной.

«Не факт, что нарисовали 30 этажей, и они будут построены»

9 ноября жюри назовёт три проекта-победителя, авторы которых получат по 1 миллиону рублей и смогут продолжить работу. Выбирать придётся из 67 претендентов. Всего было зарегистрировано 165 участников. География достаточно широка: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Саратов, Иркутск. Имеются заявки от архитекторов из-за рубежа.

Часть работ отсеялась: некоторые по формальным причинам, некоторые соискатели проигнорировали требования техзадания, рассказывают организаторы.

– То, что представлено на выставке, – это концепция, – уточняет Николай Баранов в ответ на прозвучавшие реплики журналистов о том, что предложенные в некоторых проектах 18–28-этажные здания не согласуются с требованиями по ограничению высотности в историческом центре. – Не факт, что нарисовали 30 этажей, и они будут построены. Архитектор видит урбанистическую картинку, задаёт направление, в котором будет развиваться город. Другой архитектор мыслит иначе и, наоборот, распластывает... У каждого свои подходы. Этот конкурс проводится в том числе и затем, чтобы показать самому инвестору, заказчику, что действительно можно разместить на площадке, а что нельзя.

Подвело техзадание

Архитектор Александр Ашихмин, в прошлом декан архитектурного факультета ИрГТУ, считает, что ни одна из представленных работ-концепций не стала прорывным ориентиром для дальнейшей практической разработки. «Хотя есть и очень интересные архитектурные идеи, – отмечает он. – Подвело изначально провокационное техзадание».

Техзадание включает жилую застройку примерной общей площадью надземной части 90 тысяч квадратных метров и высотой 45 метров или более. Запланированы многофункциональный комплекс развлекательно-офисного назначения общей площадью 30 тысяч кв. метров и высотой до 20 метров, концертный зал симфонической музыки на 1200 мест высотой до 35 метров, а также перекачивающая насосная станция и подстанция.

Технические, количественные параметры ТЗ и условия размещения инженерной инфраструктуры абсолютно не проработаны и не обоснованы расчётами, что заранее обесценивает практическую пригодность любых концептуальных проработок, убеждён архитектор. В качестве примера он отмечает, что территория в границах проектирования отнесена к зонам частичного регулирования застройки, для которых предусмотрены ограничения по габаритам новой застройки (высота застройки – до 18 метров, а другие параметры новых объектов должны быть соотносимы со зданиями, расположенными на смежных участках более строгого режима).

– Расчёты предполагают население квартала в количестве около 3000 человек (30 кв. метров на человека), плюс персонал и посетители офисно-развлекательного комплекса – примерно 2000 человек в дневное время, плюс персонал и публика концертного зала – около 1300 человек, всего – 6300 человек на 5,5 гектара, – подсчитал Ашихмин. – То есть условная единовременная плотность населения на территории, требуемая ТЗ заказчика, – 1100 человек на 1 га при норме максимальной плотности до 450 человек, а на окраинных примагистральных территориях, в сейсмических зонах – 280 человек, то есть в пять раз меньше требуемой заказчиком! Градостроительными нормами предусмотрена необходимость учёта при проектировании не менее 3,6 кв. метра на одного жителя территорий общего пользования квартала – озеленение и коммунальные площадки (1,08 га), кроме того должно быть 6 кв. метров зелёных придомовых насаждений, что составляет 1,8 га на 3 тысячи жителей. Внутридворовые проезды и автостоянки при норме 3 кв. метра – ещё 1,2 га.

Мы опускаем часть расчётов эксперта, который в итоге пришёл к выводу, что для реализации всех планов инвестора имеется восьми–десятикратная недостача площади территории проектирования под запрошенные по заданию объёмы строительства. «Даже трёхкратное увеличение площадки проектирования за счёт акватории Ангары не обеспечит нормативные показатели и не позволит выполнить количественные запросы техзадания по планируемому жилью и развлекательно-офисному блоку, не говоря даже об их неуместности и градостроительной необоснованности на данной территории, – убеждён Александр Ашихмин. – Кроме того, затраты на создание искусственных намывных или насыпных террас или свайных полей, скорее всего, полностью лишат проект экономической перспективности на обозримый период времени».

– Часть авторов конкурсных работ вообще пошла мимо программы-задания и, в том числе явно сознательно, мимо денежной премии организаторов и идейных вдохновителей конкурса, – комментирует Александр Ашихмин. – И появились либо гротескные, фантасмагорические произведения, являющие собой абстрактное искусство или выражающие некий протест, либо реальные, в масштабах рассматриваемой площадки и её законного композиционного и функционально-культурного предназначения градостроительные предложения, которые ограничиваются одним-двумя основными объектами (концертный зал и парк, например). Как положительный момент нужно отметить, что благодаря организаторам конкурса есть, наконец, в Иркутске общественно значимая тема для обсуждения, есть движение мысли и есть результат (в данном контексте не столь уж важна его качественная оценка или вскрытие сущности отдельных личностей). Главное, что повысился градус интереса людей к архитектуре – и не только как к специфическому искусству или внешнему антуражу жизни, но и как к некой лакмусовой бумажке, проявившей разные стороны и методы борьбы «ночного и дневного дозоров», разные представления нашего имущественно и культурно расслоённого общества об идеалах будущего.