Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 08 ноября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Цифры

45 процентов 

составил рост налоговых поступлений в бюджет Иркутской области за девять месяцев 2016 года от предприятий лесопромышленного комплекса по отношению к аналогичному периоду 2015 года. 

Общая сумма поступлений превысила 3,2 млрд рублей, в прошлом году этот показатель равнялся 2,2 млрд. Увеличение налоговой отдачи от предприятий ЛПК во все уровни бюджета обсуждалось на заседании специализированной межведомственной рабочей группы при министерстве лесного комплекса Иркутской области, передаёт ИА «Сибирские новости».

«Рабочая группа провела уже пятое совещание. Мы приглашали арендаторов лесных участков, имеющих низкую налоговую отдачу, чтобы узнать причину низких показателей, помочь исправить ситуацию. По итогам совещаний вынесены решения, направленные на увеличение отчислений. Результат, который мы зафиксировали, является заслугой успешного взаимодействия всех причастных к данному вопросу органов», – заявил министр лесного комплекса Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы Сергей Шеверда.

Кроме этого, в региональном министерстве лесного комплекса в 2016 году отмечается увеличение суммы неналоговых поступлений на 36,5%. По данным на конец октября, эта сумма составила около 1,9 млрд руб. и превысила годовой план более чем на 9%. В бюджет Иркутской области от неналоговых платежей поступило 467 млн руб. при плане на 2016 год в 272 млн. 

44 школьника 

из 39 муниципальных образований Иркутской области принимают участие в областном конкурсе «Лучший ученик года – 2016», который стартовал в понедельник. 

Об этом сообщило ИА «Сибирские новости».

В течение четырёх дней с 7 по 11 ноября конкурсантам предстоит продемонстрировать свои знания и таланты в разных областях. Школьникам в первом туре предстоит поучаствовать в конкурсных испытаниях «Эссе», «Самопрезентация», «Эрудиция» и «Социальное партнёрство». Финалисты конкурса смогут продемонстрировать умение вести переговоры, ораторское искусство, нестандартность мышления, а также умение работать с аудиторией в таких конкурсных испытаниях, как «Мастер-класс», «Пресс-конференция», «Поединок».

Кроме того, на третий день участники конкурса встретятся с министром для обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и обмена впечатлениями.

Напомним, конкурс проводится с 2001 года. На звание «Лучший ученик года» претендуют ученики с 8-го по 11 класс.

71 социально значимый проект 

получит поддержку правительства Иркутской области. 

Эти проекты стали победителями конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области».

Ежегодно бюджет конкурса складывался из средств областного и федерального бюджетов. В этом году министерство экономического развития РФ конкурсный отбор не проводило. В связи с этим региональное правительство приняло решение увеличить финансирование конкурса из областного бюджета с 5 млн рублей до 18 млн. Минимальный размер субсидии составил 53,661 тыс. рублей, максимальный – 300 тыс.

На конкурс поступила 91 заявка. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Цифры

Цифры

280 тонн снега было вывезено с иркутских улиц в течение воскресенья. Особое внимание было уделено расчистке остановочных пунктов и заездных карманов на магистральных улицах. Эти работы иркутские коммунальщики провели накануне, в воскресенье, чтобы в первый день рабочей недели снежные завалы не создавали неудобств...

08.11.2016, Иркутский репортер
Цифры

Цифры

45 процентов составил рост налоговых поступлений в бюджет Иркутской области за девять месяцев 2016 года от предприятий лесопромышленного комплекса по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Общая сумма поступлений превысила 3,2 млрд рублей, в прошлом году этот показатель равнялся 2,2 млрд...

08.11.2016, Конкурент
Цифры

Цифры

174,702 миллиарда рублейналогов и сборов мобилизовано в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за январь–сентябрь 2016 года. Это на 26,631 млрд рублей, или на 18%, выше уровня поступлений за аналогичный период 2015 года.Основной объём...

01.11.2016, Конкурент
Цифры

Цифры

10 тысяч детейиз Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и других регионов России ежегодно получают медицинскую помощь в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.В числе услуг – консультативно-диагностическая, специализированная, в том числе высокотехнологичная...

01.11.2016, Иркутский репортер
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Тут услуги фотошопа в москве вконтакте, подробное описание здесь.
Здесь оцифровать виниловые пластинки в спб юлмарт, подробное описание тут.
Услуги сервиса: примеры работ фото с роддома идеи можно найти здесь.

Недвижимость

Новости компаний


Адреса и телефоны почтовых отделений на интернет портале

матрасы купить недорого

кератиновое экспресс восстановление волос это
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний