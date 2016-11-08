Цифры

45 процентов

составил рост налоговых поступлений в бюджет Иркутской области за девять месяцев 2016 года от предприятий лесопромышленного комплекса по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Общая сумма поступлений превысила 3,2 млрд рублей, в прошлом году этот показатель равнялся 2,2 млрд. Увеличение налоговой отдачи от предприятий ЛПК во все уровни бюджета обсуждалось на заседании специализированной межведомственной рабочей группы при министерстве лесного комплекса Иркутской области, передаёт ИА «Сибирские новости».

«Рабочая группа провела уже пятое совещание. Мы приглашали арендаторов лесных участков, имеющих низкую налоговую отдачу, чтобы узнать причину низких показателей, помочь исправить ситуацию. По итогам совещаний вынесены решения, направленные на увеличение отчислений. Результат, который мы зафиксировали, является заслугой успешного взаимодействия всех причастных к данному вопросу органов», – заявил министр лесного комплекса Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы Сергей Шеверда.

Кроме этого, в региональном министерстве лесного комплекса в 2016 году отмечается увеличение суммы неналоговых поступлений на 36,5%. По данным на конец октября, эта сумма составила около 1,9 млрд руб. и превысила годовой план более чем на 9%. В бюджет Иркутской области от неналоговых платежей поступило 467 млн руб. при плане на 2016 год в 272 млн.

44 школьника

из 39 муниципальных образований Иркутской области принимают участие в областном конкурсе «Лучший ученик года – 2016», который стартовал в понедельник.

Об этом сообщило ИА «Сибирские новости».

В течение четырёх дней с 7 по 11 ноября конкурсантам предстоит продемонстрировать свои знания и таланты в разных областях. Школьникам в первом туре предстоит поучаствовать в конкурсных испытаниях «Эссе», «Самопрезентация», «Эрудиция» и «Социальное партнёрство». Финалисты конкурса смогут продемонстрировать умение вести переговоры, ораторское искусство, нестандартность мышления, а также умение работать с аудиторией в таких конкурсных испытаниях, как «Мастер-класс», «Пресс-конференция», «Поединок».

Кроме того, на третий день участники конкурса встретятся с министром для обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и обмена впечатлениями.

Напомним, конкурс проводится с 2001 года. На звание «Лучший ученик года» претендуют ученики с 8-го по 11 класс.

71 социально значимый проект

получит поддержку правительства Иркутской области.

Эти проекты стали победителями конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области».

Ежегодно бюджет конкурса складывался из средств областного и федерального бюджетов. В этом году министерство экономического развития РФ конкурсный отбор не проводило. В связи с этим региональное правительство приняло решение увеличить финансирование конкурса из областного бюджета с 5 млн рублей до 18 млн. Минимальный размер субсидии составил 53,661 тыс. рублей, максимальный – 300 тыс.

На конкурс поступила 91 заявка.