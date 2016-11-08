+ добавить комментарий

На языке денег

Китайские инвесторы вкладываются в туризм и недвижимость на Байкале

Автор: Мария ПАНАРИНА

Подписание иркутской компанией «Гранд Байкал» и китайской «Чжунцзинсинь» меморандума о сотрудничестве в сфере туризма вызвало волну споров среди общественности. Такая реакция предсказуема, ведь речь идёт об инвестиции китайской стороной в туризм на Байкале 11 млрд долларов. В минувший четверг бизнесмены и политики, связанные с российско-китайскими взаимоотношениями, собрались за круглым столом. Они обсудили, что ожидает Приангарье после подписания соглашения и какие отрасли помимо туризма интересны китайцам в Иркутске.

Байкальску пообещали 11 миллиардов долларов, не всем это понравилось Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Туристический кластер вместо БЦБК

Всё началось с официального сообщения «Гранд Байкала», сделанного 24 октября. «Документ стал результатом длительной подготовки и фактически дал старт масштабному проекту создания в Байкальском регионе современного туристического кластера мирового уровня, – информировала СМИ пресс-служба компании о меморандуме, подписанном с китайской компанией «Чжунцзинсинь». – Предполагается строительство не только современных туристических объектов, но и создание сопутствующей, основанной на современных технологиях транспортной и другой разветвлённой логистической инфраструктуры в районах озера Байкал и прилегающих территорий, которая призвана качественно обеспечить масштабный туристический поток в регион».

По подсчётам китайских экспертов, предполагаемый объём инвестиций в проект – около 11 млрд долларов. Сколько в развитие проекта вложит российская сторона, «Гранд Байкал» не оглашает. При этом пул китайских инвесторов, которые намереваются участвовать в подготовке технико-экономического обоснования и юридических соглашений, уже сформирован. Стороны решили, что базовой площадкой для реализации проекта станет бывший БЦБК в Байкальске. Проект поддержан губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, который 19 октября присутствовал на подписании меморандума в Пекине.

По оценке генерального директора компании «Гранд Байкал» Виктора Григорова, реализация проекта займёт восемь лет, пять из которых потребуется на строительство туристических объектов и транспортной инфраструктуры. Какие именно туристические точки планируется построить, Григоров не уточнил.

Соглашения не работают

Некоторые эксперты полагают, что дело не уйдёт дальше переговоров. Управляющий партнёр международной правовой группы «Легато», которая работает в области правовых и экономических отношений между Россией и Китаем, Павел Кузнецов рассказал, что за восемь лет его компанией подписано только десять инвестиционных соглашений, затрагивающих в том числе и Иркутскую область.

– Китайские партнёры – это бизнесмены, которые точно знают, чего они хотят. От желания инвестировать в ту или иную отрасль экономики Российской Федерации до реальных действий разрыв очень большой, – считает Кузнецов. – Как правило, этот вопрос остаётся на уровне соглашений и меморандумов.

По мнению Кузнецова, в России есть три основные проблемы, которые затрудняют сотрудничество между российскими и китайскими бизнесменами. Во-первых, это отсутствие понимания российского законодательства у китайского инвестора. Во-вторых, недостаток у российского потенциального инвестиционного проекта должной подготовки, потому что наши проекты не соответствуют международным требованиям. В-третьих, нехватка правильной специфичной языковой поддержки.

Вице-консул Генерального консульства КНР в Иркутске Лю Ян подтвердила, что такие проблемы действительно существуют.

– Китай – один из самых крупных инвестиционных и торговых партнёров в мире. Инвесторы имеют право вкладывать деньги в более выгодные дела. Они всегда ищут возможность получить большую прибыль. Задача российской и китайской сторон – создавать благоприятную природу для привлечения инвестиций, – утверждает госпожа Лю Ян.

Она также отметила, что редко встречает переводчиков с хорошим уровнем владения китайским языком.

– Это влияет на взаимопонимание в процессе переговоров. Иркутские вузы активно готовят специалистов по китайскому языку, но русский и китайский языки – самые трудные в мире, и подготовка должна быть более длительной. Это поможет инвесторам комфортно работать с регионом, – подчеркнула вице-консул Генерального консульства КНР в Иркутске.

«Жители Китая проявляют интерес ко всему»

Несмотря на то что дальше подписания меморандума стороны пока не продвинулись, уже нашлись ярые противники такого сотрудничества.

– Меня как депутата и как жителя региона заявления об этих инвестициях очень сильно пугают, потому что вопрос о вложениях конкретно в Иркутскую область не стоит. Минэконом уже много лет ищет инвестиции – и не только в туризм, а в промышленность, но никто к нам не стоит в очереди, – заявила депутат Заксобрания Иркутской области Анастасия Егорова. – Когда вдруг появляются такие баснословные суммы, у меня возникают опасения, не станет ли Байкальск провинцией Китая?

Генеральный директор компании «Гранд Байкал» Виктор Григоров успокаивал народную избранницу тем, что инвестиции – это «благо, но нужно уметь ими воспользоваться».

– Много факторов сошлось для того, чтобы эти инвестиции пришли в Россию. Меняется менталитет, пришло понимание, что нужно изучать культуру и потребности друг друга, законодательство сторон, учитывать взаимные интересы. Геополитическая ситуация нас к этому подталкивает, – комментировал Григоров. – Но пока ещё общество в Иркутской области ментально не готово к мысли, что китайские инвестиции должны приносить деньги и быть выгодны самим инвесторам.

Пока крупные китайские компании обещают большие инвестиции в туризм на Байкале, рядовые граждане Китая развивают в регионе нелегальный туристический бизнес. Так на сегодняшний день оценивает картину международного сотрудничества в этой сфере большинство местных операторов.

– Среди иностранцев китайцы составляют большую часть турпотока. По приблизительным подсчётам, за сезон регион посетило около 60 тысяч граждан КНР. Поскольку туризм дополнительно задействует 53 отрасли экономики, он должен приносить хорошие результаты для Иркутской области. Людей, неравнодушных к региональной экономике, волнует нелегальный туризм, – утверждает председатель общественного совета при Агентстве по туризму Иркутской области, исполнительный директор ассоциации «Байкальская виза» Татьяна Таненбаум. – С февраля наши турбазы забронированы гидами-нелегалами, которые приезжают из Китая и организуют отдых своих соотечественников. У них вращается большое количество денег, от которых регион не получает ничего, ведь нелегалы не платят налоги. Кроме того, у туристов складывается негативный имидж региона, потому что нелегалы селят их в плохих, дешёвых гостиницах и кормят как попало.

Помимо туризма некоторое время китайцы инвестировали свои средства в покупку недвижимости в регионе.

– В конце 2014-го – начале 2015 года, когда по отношению к юаню рубль стал в два раза дешевле, российские активы – квартиры и офисная недвижимость – стали интересны китайцам, – рассказывает Павел Кузнецов. – Основными покупателями стали китайцы, которые изначально строили бизнес здесь, в Иркутской области, поэтому по большей части их интересовала жилая недвижимость. Первые этажи торговых помещений, здания, которые можно приспособить под коммерческие цели, тоже пользовались спросом. Сейчас эта тенденция пошла на спад. Вообще, жители Китая проявляют интерес ко всему. Их интересует лишь вопрос выгоды: смогут ли они на этом заработать.

По мнению экспертов, граждане КНР уже куда менее активны на рынке недвижимости, хотя баннеры с рекламой новостроек на китайском языке всё ещё можно увидеть в Иркутске.