+ добавить комментарий

«Пора прекращать споры – Байкал общий»

Прибайкалье и Бурятию призывают объединиться в борьбе за чистоту озера

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Общественная встреча, посвящённая сохранению Байкала, прошла в Танхое 2 ноября. В рамках открытого стола, организованного при поддержке компании En+ Group, учёные и общественники из двух соседних регионов впервые в полном объёме обнародовали результаты своих исследований. Несмотря на разночтения в представленных общественности данных, специалисты сходятся в одном – экологическая ситуация на Байкале ухудшается.

С 2014 года, когда на озёрных берегах впервые был зафиксирован неконтролируемый рост биомассы водорослей, ситуация мало изменилась. В числе главных причин ухудшения экологической обстановки называют влияние человека и слабый контроль за деятельностью, осуществляемой в акватории озера. Бороться с последствиями предстоит по всей акватории. Поэтому главным итогом проведённого круглого стола стало предложение о создании межрегиональной рабочей группы, посвящённой поискам решения проблемы загрязнения и эвтрофикации (природного процесса, связанного с постоянным смывом в водоёмы биогенных элементов с территории водосборного бассейна) байкальских вод.

– Порадовать мне вас нечем. Байкал болен – и болен серьёзно, – с таких слов началось выступление профессора, доктора биологических наук, заведующего лабораторией биологии и водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН Олега Тимошкина. – Никаких радужных красок я пролить не могу.

Несколько лет назад именно он в числе первых заявил об ухудшении экологической обстановки на Байкале. По словам Тимошкина, за последние четыре года, по данным проведённых экспедиций, учёные-лимнологи зафиксировали не только увеличение биомассы водорослей, но также «кладбища» брюхоногих моллюсков вдоль прибрежной полосы, массовую гибель байкальских губок.

«Последняя вещь наиболее трагична: губки, ответственные за фильтрацию воды, погибают по всему Байкалу, на них развиваются так называемые сапрофитные сине-зелёные водоросли, которые могут быть опасны для жизни человека, поскольку они способны синтезировать цианотоксины», – отмечает учёный.

Начиная с 2015 года в приурезовой зоне и на мелководье отмечено массовое цветение свободноживущих сине-зелёных бактерий. По предварительным сведениям (они уже опубликованы в двух известных международных научных журналах), полученным группой лимнологов, эти сине-зелёные водоросли способны синтезировать опасные для здоровья человека вещества, так называемые цианотоксины. К примеру, такое цветение обнаружено учёными в районе посёлка Большие Коты. В том числе и осенью 2016 года. Некоторые цианотоксины не разрушаются при кипячении. А вот озонирование и хлорирование воды, содержащей такие вещества, может сделать их ещё более опасными.

Впервые официально подтвердить факт эвтрофикации Байкала специалистам Лимнологического института удалось в 2014 году – тогда три района озера были зафиксированы как места круглогодичной вегетации спирогиры. Впрочем, отмечают учёные, первые доказательства значительного ухудшения экологии озера появились у них на несколько лет раньше.

Основной причиной зарастания байкальских берегов учёные называют фосфатное загрязнение. Эти выводы подтверждают и результаты замеров ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По данным ведомства, итоги замера проб в 2014 году выявили значительное увеличение среднего содержания фосфора общего и органического: в южной части Байкала в 1,5 раза, в центральной части – в 2,5. Ещё сильнее повысилась доля соединений азота. Так, в районе истока Ангары содержание азота нитратного увеличилось в 7 раз, а общего и органического – в 5 раз. Впрочем, уже в 2015 году мониторинг воды показал снижение доли биогенных элементов до показателей 2013 года. Тем не менее эксперты Управления по гидрометеорологии подтверждают тенденцию увеличения содержания химических элементов, провоцирующих процесс эвтрофикации.

Байкал страдает ещё и от фекального загрязнения прибрежной зоны и отсутствия или плохой работы очистных сооружений. Наиболее сложная ситуация уже несколько лет фиксируется в районе Северобайкальска, где концентрация выброшенных на берег водорослей напоминает, по словам очевидцев, «зелёный компот». Анализ стоков МП ДТВ «Северобайкальская», проведённый в рамках международной экспедиции проекта «Берега России» при поддержке биофака МГУ, показал превышение фосфатов в 372 раза, нитратов – в 870.

– Нужно понимать, что очистные сооружения в Северобайкальске очень старые. Для сравнения мы опирались на показатели 1960-х годов, полученные там же, а также на средние показатели, собранные по Байкалу, – говорит информационный координатор проекта «Берега России» Олеся Ильина. – Результаты экспертиз предоставил испытательный центр питьевой воды в Москве. В целом можно сказать, что, по его оценке, содержание фосфатов и нитратов оказалось ниже порога обнаружения методики центра. Но это говорит только о том, что в Байкале меньше фосфора по сравнению с водой в Москве.

Впервые были проведены анализы байкальских вод на содержание микропластика. Предварительные результаты показали, что он в разных долях содержится практически во всех собранных на Байкале пробах. При этом стоит отметить, что данные, собранные специалистами и учёными, хоть и подтверждают факт общего загрязнения, порой дают весьма противоречивые результаты. «Это говорит о том, что федеральная схема мониторинга экосистемы Байкала устарела, нам необходима новая, – подчёркивает профессор Олег Тимошкин. – Экспертному сообществу нужно всё-таки разобраться с этим и поставить правильный диагноз Байкалу. Ведь то, что происходит, нельзя игнорировать, мы до сих пор не можем выработать единое мнение о происходящем в Байкале».

Пока единой политики в отношении экологических проблем на Байкале нет. Хотя общественники пытаются бороться с фосфатным загрязнением прибрежной зоны, агитируя население отказаться от фосфатосодержащих моющих средств, учёные говорят, что этого недостаточно. «Это поможет сократить содержание фосфатов лишь на 30%, – продолжает Тимошкин. – Остальную долю можно сократить только за счёт строительства очистных нового поколения. Такие системы разработаны и широко применяются, например, в Японии». Однако их появление можно инициировать только на властном уровне.

Существуют проблемы с представителями туристической отрасли, которые пока игнорируют экологические требования. «В рамках летней экспедиции мы заметили целую полосу спирогиры в районе остановки туристических судов. Там палубы моют два раза в день самыми дешёвыми порошками, всё стекает в Байкал, – вспоминает Олеся Ильина. – При этом туристические судна плавают во многих заповедных точках, например в районе Ушканьих островов».

Бороться со скопившимися проблемами, уверены участники круглого стола, можно, только координируя усилия между Бурятией и Иркутской областью. И чем дольше регионы будут находить общий язык, тем сложнее будет устранять последствия. «При этом у нас есть примеры эффективной экологической работы, – говорит руководитель устойчивого развития компании En+ Group Мария Грачёва. – Важно только ставить правильные цели». Одним из успешных примеров называют опыт Байкальского государственного биосферного заповедника, визит-центр которого в Танхое и принял участников общественной встречи 2 ноября. Там уже практикуют раздельный сбор мусора, а также используют альтернативные источники энергии. «Мы готовы делиться опытом, – говорит директор заповедника Василий Сутула. – Байкал стоит того, чтобы за него бороться. Иногда это сложно, но мы должны сделать всё, что от нас зависит».

– Наше видение такое – надо объединяться. Это должны быть разные стороны, власти, общественные организации, крупный бизнес, экологи, – продолжает Мария Грачёва. – Поэтому En+ Group всячески поддержала проведение нынешней встречи.

По итогам круглого стола участники внесли предложение о создании межрегиональной рабочей группы, куда войдут представители Прибайкалья и Бурятии. К тому времени, когда она начнёт работу, уже будет готовая повестка действий, говорят инициаторы. Работать она, по замыслу, должна не только на межрегиональном, но и на федеральном уровне.

Из досье «Конкурента»

«Байкальская экспедиция» – это один из проектов в сфере устойчивого развития, который поддерживает и реализует компания En+ в регионе. Компания реализует комплекс экопросветительских программ с крупнейшими экологическими организациями региона, проводит главный всероссийский волонтёрский экомарафон «360 минут», поддерживает мониторинговые и исследовательские программы, обучает предпринимателей вести их бизнес экологично.