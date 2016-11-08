+ добавить комментарий

Плюс Приангарье

Иркутская область присоединяется к Национальному регистру доноров костного мозга

Автор: Татьяна ЛОБАНОВА

1 ноября в Иркутске и Ангарске стартовала первая акция донорства костного мозга, организованная Русфондом и лабораторией «ИНВИТРО». В первые часы работы медики взяли образцы крови у 17 потенциальных доноров. К ним присоединились журналисты и операторы телекомпаний, приехавшие освещать акцию в СМИ.

Автор фото: Валерия Алтарева

Контейнеры с образцами крови будут отправлены в Санкт-Петербург, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачёвой, где будет проведено HLA-типирование образцов и занесение доноров в базу данных.

Желание присоединиться к Регистру жители области высказывали давно: обращались в Русфонд, звонили в клиники-партнёры. И вот свершилось.

Алёна с дочкой Василиной для участия в акции специально при­ехали в Иркутск из Шелехова.

– Мы видели сюжет о Регистре по Первому каналу и сразу решили: нам это нужно. Ведь это поможет спасти чью-то жизнь, – говорит Алёна.

Пересадка костного мозга – это порой единственный шанс на выздоровление для больных раком крови.Чем больше и разнообразнее представлен Регистр, тем больше шансов найти донора для больного.

– Я учусь в колледже, буду кинологом. Мы с мамой доноры крови, поэтому помогать людям для нас привычно. Наша помощь – это чьё-то спасение, – добавляет Василина. – А стать донором костного мозга – это особенная помощь.

По словам генеральногодиректора лаборатории «ИНВИТРО» в Иркутске Светланы Березиной, они готовы принимать всех желающих стать донорами костного мозга, запас специальных пробирок рассчитан на две недели, но в случае необходимости будут заказаны ещё.

Акция продлится до 15 ноября. К участию в ней приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие тяжёлых заболеваний. Акцию можно поддержать и материально – определение фенотипа каждого нового потенциального донора обходится в 14 тыс. руб. Отправьте СМС со словом ДОНОР на номер 5542 или сделайте пожертвование другим способом, вся информация есть на сайте Русфонда:www.rusfond.ru/donation/registr.

Справка

Национальный регистр доноров костного мозга был создан Русфондом и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачёвой в сентябре 2013 года. С 2015 года он носит имя Васи Перевощикова, подопечного Русфонда, которому не удалось найти донора для трансплантации костного мозга. На сегодняшний день региональные регистры действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Казах­стане, Татарстане, Екатеринбурге, Ростове, Кирове, Самаре, Челябинске, Новосибирске. Уже протипировано 58 154 потенциальных донора, проведена 121 трансплантация.