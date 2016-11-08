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Конкурент: 08 ноября 2016

Общество

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Егор Калашников, 12 лет, сахарный диабет 1 типа, требуется инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. 204 415 руб.

Внимание! Цена помпы и расходных материалов к ней 209 115 руб. 15 090 руб. собрали читатели Русфонда. Не хватает 194 025 руб.

 № 1 из 1

Болезнь у сына обнаружили в пять лет. Егор резко похудел, всё время просил пить. Тогда я ничего не знала о диабете, по совету знакомой измерила сахар, его уровень у сына в крови оказался выше нормы в несколько раз. Я очень надеялась, что это ошибка, сразу поехала с сыном в поликлинику. Врач при осмотре уловила запах ацетона, сказала, что у Егора диабет, экстренно отправила его в Иркутск, в областную больницу. Там у сына выявили не только избыточный сахар в крови, но и нарушения в работе сердца – осложнение болезни. Врачи рассчитали дозу инсулина, прописали диету. Егор ответственно относится ко всем назначениям: не ест ничего лишнего, научился сам колоть инсулин и измерять сахар. Но справиться с сильными скачками сахара не получается, у сына часто возникают головные боли, слабость, он вынужден пропускать школу. Эндокринолог настоятельно рекомендует установить Егору инсулиновую помпу. Но в области очень большая очередь на помпы по квоте, не знаем, когда сможем получить. А у меня нет таких денег, одна воспитываю сына. Помогите, пожалуйста!

Татьяна Цыбулева, г. Усть-Кут, Иркутская область

Заведующая отделением эндокринологии Иркутской государственной областной детской клинической больницы Ольга Дик: «У Егора трудно контролируемый диабет. Уровень сахара часто повышен, что обусловлено в том числе и периодом активного роста. Мальчика необходимо перевести на помповую инсулинотерапию, это позволит стабилизировать сахар, снизить риск развития осложнений».

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