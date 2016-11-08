+ добавить комментарий

На сердце тревога

Двухлетнюю Арюну Цыбикову спасёт операция

Автор: Татьяна Лобанова

У девочки врождённый порок сердца, дефект межпредсердной перегородки. Болезнь почти никак не проявляется внешне: Арюна – весёлый, активный, подвижный ребёнок, хорошо развивается. Однако это благополучие обманчиво, за ним скрывается серьёзная опасность. Дефект постоянно увеличивается, сердце девочки может не выдержать в любой момент. Спасти Арюну поможет срочная операция.

Автор фото: Валерия Алтарева

Арюна живёт в закрытом военном городке, в часе езды от города Усолье-Сибирское. Папа девочки служит дежурным инженером в войсковой части, мама – медсестрой в госпитале. В семье трое детей: Александр, Аюр и Арюна. Имена родители давали со значением: Александр в переводе с греческого значит «защитник», Аюр в переводе с бурятского – «благоразумный», а Арюна – «светлая, чистая».

– Дочку, конечно, очень ждали, – вспоминает мама Дарима. – Роды у меня начались чуть раньше срока, поэтому поехали с мужем в Иркутск, в Областной перинатальный центр. К счастью, всё прошло благополучно, Арюна родилась здоровой. В полтора месяца нас направили на плановое УЗИ сердца, сейчас всем малышам делают. Выяснилось, что у дочки в сердце небольшое отверстие, 2 мм. Врачи заверили, что это часто бывает, ничего страшного, к году должно зарасти.

И родители не стали беспокоиться, к тому же Арюна не давала поводов: набирала вес, развивалась хорошо, почти не болела.

Но вопреки прогнозам врачей к году отверстие не закрылось, а увеличилось, что показало очередное УЗИ. Сердце девочки работает с перегрузкой. Детского специалиста в Усолье-Сибирском нет, и «взрослый» кардиолог поставил Арюне диагноз «врождённый порок сердца, дефект межпредсердной перегородки», рекомендовал наблюдаться дальше.

– Мы не могли поверить, ведь и сыновья здоровы, и у нас с мужем всё в порядке. Как такое возможно? – недоумевала Дарима.

Девочку повезли на консультацию в Иркутскую областную клиническую больницу (ИОКБ). Там диагноз подтвердили: «дефект межпредсердной перегородки размером 4–5 мм, нарушен кровоток». Вновь врачи рекомендовали наблюдаться и ждать.

– Мне очень страшно, потому что болезнь не имеет внешних проявлений, – признаётся Дарима. – Арюна растёт активной, жизнерадостной, она с удовольствием ходит в детский сад, дома верховодит и играет в машинки. А тем временем угроза нарастает…

Последнее УЗИ показало, что отверстие увеличилось ещё, оно уже 9 мм. Врачи положили Арюну в больницу для обследования и принятия решения о дальнейшем лечении.

«Сердце девочки увеличено, работает с перегрузкой, размер дефекта становится больше, надо срочно оперировать», – сказал кардиолог маме по итогам обследования.

Устранить дефект можно щадящим, эндоваскулярным способом, без вскрытия грудной клетки: через прокол в бедренной артерии с помощью катетера доставят окклюдер, который закроет дефект.

Саму операцию проведут за государственный счёт, но надо оплатить специальную «заплату» – окклюдер. В семье Цыбиковых нет таких денег.

– Кредит нам не дадут – своего жилья нет, живём в служебной квартире, наши с мужем родители – пенсионеры, помочь ничем не могут. Можем надеться только на участие добрых людей.

Для спасения Арюны Цыбиковой не хватает 434 480 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии ИОКБ Владимир Медведев (Иркутск): «Учитывая расположение и размер порока, Арюне показана эндоваскулярная операция с применением окклюдера. В результате щадящей операции будет восстановлена работа сердца, девочка будет нормально развиваться».

Цена окклюдера 449 780 руб. Читатели Русфонда собрали 15 300 руб. Не хватает 434 480 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти АрюнуЦыбикову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно на сайте Русфонда.

Экспертная группа Русфонда