Окклюдер для операции Диме Бутырскому оплачен

Автор: Татьяна ЛОБАНОВА

28 сентября на сайте Русфонда, на сайте rbc.ru, в газете «Восточно-Сибирская правда» и в эфире ГТРК «Иркутск» мы рассказали историю трёхлетнего Димы Бутырского из Иркутска («Скрытая угроза», Татьяна Лобанова). У мальчика врождённый порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Сердце Димы с трудом справляется с нагрузкой, избыточный объём крови создаёт высокое давление в лёгочной артерии, что может привести к сердечной недостаточности, заболеваниям лёгких.

Спасти мальчика поможет эндоваскулярная операция с применением окклюдера. Проведут лечение за счёт бюджетных средств в Иркутской областной клинической больнице, но надо оплатить окклюдер. А у Диминой мамы нет такой возможности. Рады сообщить: необходимая сумма (449 780 руб.) собрана. Татьяна, мама Димы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

И вот ещё новости.

Одна компания, 129 наших читателей и 1084 телезрителя оказали исчерпывающую помощь (486 596 руб.) одному тяжелобольному ребёнку – очереднику иркутского бюро Русфонда.

Помогли: Igor (США), Юлия Александровна Рогожкина (Башкортостан), Ирина Николаевна (Бурятия), Елена (Волгоградская обл.), Наталья Григорьева (Калининградская обл.), Екатерина Колобова, ОК, Пётр Николаевич Стародуб (все – Краснодарский край), Татьяна2409, Maara (обе – Нижегородская обл.), Павел Стасевич (Новосибирская обл.), Lidiya (Приморский край), ОАО «Донпрессмаш» (Ростовская обл.), Ольга (Самарская обл.), А. Раевская, Алексей Ануфриев, Мария Константинова, Таня Смирнова (все – Санкт-Петербург), два Александра, Александра, Александр Вячеславович Логузов, Алексей Г., Андрей, Анна Знаменская, Б, Василиса, Владимир Попов, Григорий Г., Дмитрий, Е.В., И.В. Кофанова, Ирина, Максим, Марина, Михаил, Николай Третьяков, Олег, Пётр, Разуваева, Роман, Сергей, Сергей В., Сергей Кубляков, ФФ, AVM, El, MARIA, R.P., S, sbarinova (все – Москва), Анастасия, Анна, Виктор, Виктория Пимахина, Евгений Кофман, Илья Егоров, Константин, Наталья Литюмина, Павел Стасевич, Саша, Татьяна Луцик, Юлия, Buntova, parfenov (все – Иркутская обл.). Спасибо!