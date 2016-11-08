Сняли ограничения

Количество поездок для граждан, пользующихся единым социальным льготным проездным, в муниципальном общественном транспорте Иркутска до конца этого года останется без ограничений. Такое решение принял мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Об этом сообщил в четверг начальник управления транспорта комитета городского обустройства Евгений Владимирский. С 15 октября в киосках реализации проездных уже продаются 30 талонов, проезд по которым оплачивает министерство социальной защиты, опеки и попечительства региона, а также единый социальный билет, которым можно пользоваться для проезда сверх установленного правительством Иркутской области лимита.

– Мы обращаемся ко всем льготникам, пользующимся талонами на поездки: вы можете сдавать использованный на одну поездку талон кондуктору или водителю. С помощью этих талонов мы будем отчитываться перед министерством социальной защиты, опеки и попечительства, по ним муниципальное предприятие будет получать денежную компенсацию. После того как талоны закончатся у льготника, он может без какого-либо беспокойства ездить, используя проездной билет муниципального предприятия и дальше. В этом случае он будет действителен, – отметил Евгений Владимирский.

Сейчас такие льготы действуют только в общественном транспорте муниципальных предприятий «Иркутскавтотранс» и «Иркутскгорэлектротранс». Однако администрация города Иркутска активно ведёт работу с частными перевозчиками, оформившими договоры на обслуживание городских маршрутов, с тем чтобы они заключали соглашение с министерством социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области. В этом случае иркутяне смогут использовать свои льготные билеты не только в муниципальном транспорте.

Как сообщил Евгений Владимирский, в декабре проезд останется без ограничений.