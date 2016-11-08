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Восточно-Сибирская правда
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280 тонн снега
было вывезено с иркутских улиц в течение воскресенья.
Особое внимание было уделено расчистке остановочных пунктов и заездных карманов на магистральных улицах. Эти работы иркутские коммунальщики провели накануне, в воскресенье, чтобы в первый день рабочей недели снежные завалы не создавали неудобств пассажирам общественного транспорта.
За прошедшие сутки на городские улицы вышло 103 единицы техники: 11 тракторных щёток, 9 грейдеров-погрузчиков, 18 самосвалов, 7 тротуароуборочных машин, 40 КамАЗов, оборудованных ковшом для сбора снега, а также 18 единиц сопутствующей техники. На расчистке улиц и магистралей города было задействовано более 200 сотрудников МУП «Иркутскавтодор».
На посыпку проезжей части было израсходовано 1050 тонн песко-соляной смеси. Как пояснили в «Иркутскавтодоре», обработка дорог ведётся только в неровных формах рельефа, где возможно обледенение асфальтового покрытия.
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