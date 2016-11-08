«Байкал-Энергия» начинает и выигрывает

Заслуженный тренер СССР по художественной гимнастке Ольга Буянова в этом году занялась подготовкой групп. Буянова, воспитавшая серебряного призёра Олимпиады-2012 Дарью Дмитриеву и чемпионку мира Оксану Костину, всегда работала с гимнастками только в личном первенстве...