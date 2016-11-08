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Восточно-Сибирская правда
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«Байкал-Энергия» начинает и выигрывает
Вчера в первом матче чемпионата России по хоккею с мячом иркутская «Байкал-Энергия» победила «Кузбасс» (Кемерово) – 5:3. Голы в составе иркутян забили Александр Егорычев (четыре) и Тимофей Безносов. Повторная встреча соперников состоится сегодня.
В другом матче Суперлиги хабаровский «СКА-Нефтяник» оказался сильнее действующего чемпиона страны красноярского «Енисея» – 7:4.
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