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Иркутский репортер: 08 ноября 2016

Общество

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Уважаемые садоводы города! Иркутский клуб «Садовод и огородник» приглашает вас на занятия

План курсовых учебных занятий на ноябрь 2016 г.

10 ноября – Огурцы и другие овощные культуры семейства тыквенных. Агротехника. Сорта.

– Смородина чёрная, красная, белая, зелёная. Посадка, уход, борьба с вредителями. Сорта. Полезные свойства ягод и их использование. Размножение сортов.

17 ноября – Лук репчатый и другие виды. Чеснок. Посадка, уход, защита от вредителей и болезней, уборка, хранение и сорта.

– Жимолость. Посадка, уход, борьба с вредителями и болезнями. Сорта. Полезные свойства ягод и их использование. Размножение сортов.

23 ноября – Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская. Агротехника. Сорта.

– Капуста цветная, брокколи, кольраби, пекинская. Агротехника. Сорта.

Начало занятий в 10.00 по адресу: ул. Марата, 14, актовый зал Правобережного округа администрации г. Иркутска. Проезд автобусом до остановки «Бытовая», трамваем до остановки «Чкалова».

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