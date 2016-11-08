Уважаемые садоводы города! Иркутский клуб «Садовод и огородник» приглашает вас на занятия

Если в вашем доме печное отопление, помните, что пожар в жилом доме в ряде случаев происходит из-за неправильной эксплуатации печи. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. А это невосполнимая потеря.Поэтому необходимо знать и соблюдать следующие правила:•...