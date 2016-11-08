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Иркутский репортер: 08 ноября 2016

Общество

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Этот день в истории

1886 год

8 ноября состоялось заседание общества врачей Восточной Сибири в зале музея. Это было первое заседание врачей, имевшее публичный характер. Между гостями был Г.Н. Потанин, которого председатель общества приветствовал коротенькою речью. Обсуждался проект оздоровления города Иркутска, выработанный особой комиссией по поводу письма в общество врачей графа Игнатьева, и заслушан доклад Губкина о сельской медицине по Якутскому тракту.

1891 год

На 11 ноября устье Иркута покрылось льдом.

1893 год

14 ноября в казармах 1-й роты Иркутского резервного батальона состоялось первое чтение с туманными картинами для солдат. Прочитано было о вступлении Наполеона в Россию в 1812 году. Труд по устройству чтений взяли на себя несколько офицеров.

1896 год

14 ноября в училище Павла Пономарёва состоялся первый выпуск учеников и учениц, окончивших курс учения. Удостоено свидетельств 5 мальчиков и 3 девочки. Св[ященник] Литвинцев сказал после молебствия слово. Затем были показаны туманные картины и учащиеся угощены чаепитием.

1900 год

15 ноября управою делается перепись лошадей и экипажей жителей города на предмет введения с января 1901 года налога в пользу города с лошадей и экипажей.

1901 год

14 ноября утверждён архиепископом Тихоном устав Иркутского церковного братства во имя св. Иннокентия. Цель братства – взаимное общение членов на почве религиозно-нравственного просвещения и распространение такового в среде местного населения, для чего братство может учреждать библиотеки, читальни, делать религиозно-нравственные беседы и т.д.

1903 год

13 ноября в 6 часов 46 минут произошло землетрясение. В каменных домах образовались трещины. Часы останавливались.

Генерал-губернатор Кутайсов поручил управлению строительными и дорожными частями составить смету на освещение набережной Ангары и зданий, как то: Кузнецовской больницы, музея и т.п.

1905 год

11 ноября. По постановлению судебной власти по подозрению в убийстве братьев Виннеров был арестован мясник Фёдор Ульянов и доставлен в тюремный замок лично следователем, где через час скончался. В населении города самые разноречивые слухи в связи с его смертью.

12 ноября скончался Павел Николаевич Лагутин, избитый 16 октября у дома Кузнеца правой организацией.

1906 год

15 ноября. Появились продавцы папирос китайцы, японцы и корейцы.

1907 год

11 ноября состоялось открытие нового вокзала в Глазковой.

1916 год

14 ноября в Глазковой состоялось освящение здания для железнодорожного двухклассного приходского училища на 600 человек.

1917 год

10 ноября. По постановлению военно-исполнительного комитета освобождены из тюрьмы воинские чины Иркутского гарнизона – участники мятежа 20–22 сентября. Оставлен только один, бывший жандарм.

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