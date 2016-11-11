+ добавить комментарий

«Новшества – это не преступление»

В Иркутске подвели итоги открытого архитектурного конкурса «Квартал 21 века»

Автор: Анна Иванова

Свой взгляд на обустройство Цесовской набережной в районе ТЭЦ-2 на конкурс представили российские и зарубежные архитекторы – авторы 67 проектов. В итоге было выбрано три победителя, ещё несколько проектов были особо отмечены экспертами, сообщили члены жюри конкурса на итоговой пресс-конференции 10 ноября. Эти архитектурные и градостроительные предложения хоть и не решают все поставленные техническим заданием проблемы, но формируют принципы и подходы, на основе которых и будет разработан итоговый проект «Квартала» на территории бывшей промзоны.

Один из проектов был отмечен благодаря особой планировке концертного зала, другой – из-за предложенной транспортной схемы, а третий стал примером мелкодисперсной застройки Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Архитектурный конкурс, завершившийся накануне в столице Приангарья, эксперты называют уникальным опытом. В последние годы подобных событий в профессиональной архитектурной среде не припомнят. «Главное отличие в том, что нынешний иркутский конкурс был открытым – свои проекты могли представить все желающие, что способствует объективности результатов, – считает президент Союза архитекторов России, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Андрей Боков. – Кроме того, впервые за последние 20 лет решению жюри предшествовала общественная выставка проектов – такого давно не было».

Интерес к предложениям по обустройству территории ТЭЦ-2 проявили не только архитекторы – в их числе специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Милана, Иркутска, Бахчисарая, Риги, – но и жители города. По оценкам устроителей, за семь дней выставки, проходившей в холле музыкального театра, её посетили около 3,5 тыс. иркутян. «Это большой успех и показатель любви к городу, – отмечает член жюри конкурса, вице-президент Союза архитекторов России по Восточной Сибири Елена Григорьева. – Люди внимательно рассматривали работы, мнения расходились, и позиции горожан отражают видение участников конкурса: кто-то за полное сохранение исторических зданий на участке, а некоторые – за всё новое, кто-то – за ограничение высотности, кто-то видит на набережной Манхэттен».

Заказчиками проекта современного квартала на месте бывшей промзоны ТЭЦ-2 выступают ПАО «Иркутскэнерго» и группа компаний «Бэл Девелопмент». Согласно техническому заданию конкурса, на территории в 6,8 га планируется размещение 90 тыс. кв. м жилой недвижимости и ещё 30 тыс. – коммерческой. Центром «Квартала 21 века» должен стать концертный зал симфонической музыки на 1200 мест. Появление этого объекта в Иркутске обсуждается уже несколько лет – в своё время под его размещение рассматривали сразу несколько городских площадок. Теперь окончательно известно, что он должен появиться именно на Цесовской набережной. Это место эксперты архитектурного сообщества называют уникальным, считая, что размещение там объектов современной архитектуры «задаст тональность развития Иркутска на новом этапе, создав новую городскую идентичность».

Стоит отметить, что такой подход нашёл отклик далеко не у всех. Противники этого концепта отмечают, что близость площадки к историческому центру налагает особые обязательства. В частности, согласно действующему генплану и правилам землепользования и застройки, панорама Цесовской набережной является зоной пониженной этажности. Впрочем, в городской администрации, где проект «Квартала 21 века» получил поддержку, уже заявляют о намерении снять ограничения.

– Мы очень деликатно пытаемся подойти к этой территории, в частности, к высотным объектам, формированию силуэта, – говорит главный архитектор Иркутска Сергей Александров. – Поэтому будет инициирована работа по решению отклонения от проекта зоны охраны, которое регулирует высотность (в районе Цесовской набережной. – Авт.) на уровне 20 метров. В первую очередь это касается концертного зала, габариты которого не соответствуют этим высотным параметрам. Также предполагается внесение изменений в градостроительную документацию. При этом хочу отметить, что мы должны выбирать реалистичные решения и конечная цель конкурса была не выбрать лучшие работы, а реализовать и построить запланированные объекты.

По итогам работы жюри конкурса отметило три лучших архитектурных проекта. Среди победителей предложение совместной команды архитекторов из Санкт-Петербурга и Горпроекта (Москва); Института территориального планирования и развития (Санкт-Петербург); «Студии А44» (Санкт-Петербург). «Было беспокойство, что усилия по проведению конкурса не приведут к появлению работы, достойной воплощения, – говорит Елена Комиссарова, президент группы компаний «Бэл Девелопмент», заказчика проекта. – Но сейчас очевидно, что конкурс состоялся, далее всё зависит от участников процесса».

– Ни один из этих проектов-победителей не дал комплексного решения поставленных проблем, связанных с территорией, – признаёт член жюри конкурса, заслуженный архитектор России Марк Меерович. – Они не будут образцом, но заложат основы принципов и подходов для будущего проекта.

Один из проектов был отмечен благодаря особой планировке концертного зала, другой – из-за предложенной транспортной схемы, а третий стал примером мелкодисперсной застройки. «Не важно, как выглядят фасады, – отмечает Меерович. – Важно решение планировочных градостроительных вопросов».

До сих пор остаётся открытой тема сохранения на территории будущего «Квартала» здания и трубы ТЭЦ-2 – памятника регионального значения. К единому решению в отношении него прийти пока не удалось. К примеру, областная Служба по охране объектов культурного наследия настаивает на его неприкосновенности. Часть экспертов, напротив, считает, что им можно пожертвовать для «создания комфортной среды».

– Знаю, некоторые проекты вызовут споры, и многие думают, что нужно следовать истории и охранять исторические элементы, – говорит член жюри конкурса, главный дизайнер и директор компании MaxwanArchitect+Urbanists Хироки Мацуура. – Но порой это противоречит идее развития. Я считаю, новшества – это не преступление против городских традиций, а ключ для перемен.