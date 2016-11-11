+ добавить комментарий

Признание «советчика диспетчера»

Написанная выпускником ИрНИТУ программа стала призёром конкурса работ бакалавров

Автор: Евгений Михайлов

Второе место на Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ бакалавров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематике занял дипломный проект выпускника Иркутского национального исследовательского университета Ильи Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

Иркутянин представил программу расчёта несинусоидальных режимов, написанную в среде MATLAB. В финале его обошёл только выпускник Новосибирского государственного технического университета Вячеслав Лужецкий.

Итоги конкурса были подведены на Международном электроэнергетическом форуме RUGRIDS-ELECTRO-2016, проходившем в Москве 18-19 октября. Жюри выбрало 20 лучших проектов, прошедших в финал. В тройке победителей оказались исключительно представители Сибири – её замкнул выпускник Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Балуев. Сильной стороной работы, представленной Тарасовым, была научная составляющая.

«Иркутская энергосистема специфична в том плане, что у нас есть большое количество нелинейных нагрузок, которые искажают форму напряжения, – отмечает его дипломный руководитель, доцент кафедры электрических станций, сетей и систем Денис Федосов, чьи слова приводит пресс-служба ИрНИТУ. – Это алюминиевые заводы, сталеплавильные производства, а также железнодорожная тяга. При выполнении переключений в электрической сети с такими мощными нагрузками могут возникнуть режимы, в которых отрицательное влияние нагрузок многократно усиливается. Чтобы этого не допустить, необходимо перед выполнением переключений производить расчёты режимов. Для оперативного расчёта нужна специальная программа – своего рода советчик диспетчера». Пользуясь средой MATLAB, её написал студент, а ныне выпускник университета. В будущем на данную программу планируют оформить свидетельство о регистрации, а саму её продолжат совершенствовать.