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Сибирский энергетик: 11 ноября 2016

Общество

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Уважаемые юбиляры!

От имени профсоюзного комитета ППО ОАО «Иркутскэнерго» и от себя лично сердечно поздравляю коллектив ТЭЦ-1 со знаменательной датой – 65-летним юбилеем со дня пуска первой турбины тепловой станции!

Вы были первыми! С вас начиналась большая энергетика родного  Приангарья! 

Вы положили начало развитию мощнейшего в России энергетического комплекса  Сибири и уже 65 лет надёжно работаете на благо жителей региона, бесперебойно обеспечивая потребителей энергоресурсами. 

За всем этим стоят достойные, преданные своему делу люди, успешно  решающие задачи любой трудности, золотой фонд предприятия, чья профессия имеет высокий общественный авторитет, чей самоотверженный  труд, преданность делу, богатейшие трудовые традиции  являются залогом общего успеха работы коллектива. 

Примите  слова глубокой  признательности всему  трудовому  коллективу ТЭЦ-1  за всё, что вы сделали для развития родного края  и  Иркутской энергосистемы. Желаю вам, вашим  родным и близким  крепкого сибирского  здоровья, счастья,  благополучия, процветания, стабильности, удачи и успехов в делах.   Особый поклон ветеранам труда! Доброго трудового пути молодым! 

Евгений Майданов, председатель ППО  ОАО «Иркутскэнерго»

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