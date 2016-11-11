+ добавить комментарий

|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
«Это был флагман сибирской энергетики»
5 ноября исполнилось 65 лет с пуска первой турбины ТЭЦ-1
Нынешний год для энергетики Приангарья богат на юбилеи. В их числе и запуск первых гидроагрегатов Иркутской и Братской ГЭС, и постановка под напряжение жизненно важных линий электропередачи. Особняком стоит другая дата – запуск первой турбины Ангарской ТЭС, позднее ставшей ТЭЦ-1, а ныне существующей в статусе участка № 1 ТЭЦ-9. Ввод в строй именно этой станции положил начало созданию цельной энергосистемы Иркутской области. Чем сегодня живёт первая по номеру и, в былые времена, по значению ТЭЦ, узнавал корреспондент «Сибирского энергетика» Егор ЩЕРБАКОВ.
«Вот нефтеперерабатывающий завод, большая труба – это ТЭЦ-9, а четыре трубы вдалеке – «Десятка», ТЭЦ-10», – начальник производственно-технического отдела участка № 1 ТЭЦ-9 Виктор Родионов демонстрирует объекты, раскинувшиеся на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании. С балкончика метрах в тридцати пяти над землёй кажется, что переплетение труб, среди которого стоят производственные корпуса, тянется до самого горизонта. На такую высоту нас привёл юбилей: 65 лет назад, 5 ноября 1951 года, заработала первая турбина ТЭЦ-1. Или, как её официально называют сейчас, участка № 1 ТЭЦ-9.
«Самая дешёвая электроэнергия и тепло»
Ангарск принято называть городом, рождённым Победой. Именно разгром нацистской Германии способствовал тому, что в четырёх десятках километров от Иркутска появился новый город с несколькими крупными промышленными предприятиями. Ровную площадку в междуречье Ангары и Китоя выбрали в силу отдалённости от границ с любым потенциальным противников и близости сырья для переработки – углей Черемховского бассейна.
«На базе изученных к настоящему времени его главнейших месторождений возможно развить крупную добычу угля и обеспечить промышленность искусственного жидкого топлива необходимым количеством технологического сырья, а другие отрасли хозяйства – энергетическим топливом», – утверждал главный геолог комбината «Востсибуголь» Арнольд Серд, выступая 6 августа 1947 года на конференции по изучению производительных сил Иркутской области. Экономист Абрам Пробст из Совета по изучению производительных сил, чей доклад звучал на промышленно-энергетической секции, отмечал, что производительность труда по добыче угля Восточной Сибири в предвоенный период была на 83% выше, чем в среднем по Советскому Союзу, на 112% выше, чем в Донецком бассейне, и на 31% выше, чем в Кузбассе. «Себестоимость добычи угля в Восточной Сибири была на 42% ниже по сравнению со средней по Союзу и почти вдвое ниже, чем в Донбассе, – подчёркивал профессор. – Даже с учётом различий в качестве угля себестоимость мегакалории угля в Восточной Сибири значительно ниже, чем в других районах СССР».
Ян Зенкис из Министерства угольной промышленности восточных районов СССР указывал на то, что на базе этого сырья «может быть получена для тепловых электростанций самая дешёвая электроэнергия и тепло». «Это позволяет ориентировать на данную топливную базу энергоёмкие производства – чёрную и цветную металлургию, некоторые отрасли органической и синтетической химии и производство электроэнергии, – добавлял Ян Самойлович. – Черемховские угли по своим свойствам и химсоставу представляют ценную и дешёвую сырьевую базу для химической переработки угля с целью производства жидкого топлива (в меру потребности Восточной Сибири) и в особенности для получения искусственного волокна, каучука, стекла, пластмасс и другой дефицитной продукции».
Учёные в своих докладах констатировали свершающийся факт: в 1945 году Государственная комиссия, во главе которой стоял генерал-лейтенант Семён Бурдаков, утвердила материалы обследований и строительства завода по производству искусственного жидкого топлива с посёлком на 30 тысяч человек. Решение о том, что предприятие создадут на базе полученного в счёт репараций оборудования, было принято ещё до окончания Великой Отечественной войны, в апреле 1945 года. По сути, в Восточную Сибирь переносили завод по переработке угля, который в силу его стратегической важности (среди 200 наименований выпускаемой предприятием продукции было топливо для ракет Фау-2) курировало высшее руководство фашистской Германии. Перевезли и машины ТЭЦ, которая обеспечивала его энергией – о происхождении первых котлов напоминает, в частности, заслонка с надписью «Buckau-Wolf» и едва проглядывающим имперским орлом, которую переставили на более позднюю машину и теперь хранят как раритет. Поезд с оборудованием из Германии прибыл в пойму Китоя 15 мая 1945 года. Только техническая документация заняла два четырёхосных вагона, общий вес привезённого груза превышал 140 тысяч тонн. Дорогостоящие машины и агрегаты сгружали с платформ специальным краном, который пригоняли из Иркутска, и сразу убирали под крыши складов, менее ценные конструкции стаскивали тракторами под откос.
«Пошёл наш свет»
Ангарскую ТЭС, позднее ставшую ТЭЦ-1, проектировали ленинградские архитекторы, возвели её до выхода постановления о начале борьбы «с излишествами в строительстве», так что в архитектурном отношении с ней не сравнится ни один объект Иркутской энергосисте
Строительство Ангарской ТЭС (ТЭЦ-1 она станет в 1954 году), которая в то время должна была стать самой мощной в Иркутской энергосистеме, началось в 1948 году. Вёл его третий строительный район АУС-16 (Ангарское управление строительства) во главе с Николаем Плаксиным. Основные работы, что тогда было обычной практикой, вёл спецконтингент – в Китойском исправительно-трудовом лагере содержались 26 тысяч заключённых, возводивших комбинат-16 и другие объекты. Заключённых конвоировали на стройплощадку в восемь утра, снимали зону в шесть вечера. Технология строительства была примитивной: ручной труд, слабая механизация. Энергоснабжение – за счёт дизельных электростанций и, позднее, энергопоездов. Постановление Совета Министров СССР о направлении в Ангарск высококвалифицированных специалистов вышло в 1951 году.
Возведение главного корпуса, тракта топливоподачи, цеха химводоочистки и главной подстанции велось круглые сутки: как только с площадки уходили заключённые, монтажники форсировали работы во вторую и третью смены. Помимо большого объёма работ сложностей добавляла неразбериха с поставками оборудования, разгруженного вдоль железной дороги на протяжении сотен километров.
– В ходе монтажа турбины «АЕГ» выявилось отсутствие стопорного клапана, – вспоминал директор по капитальному строительству ТЭЦ-9 Николай Салтовец, работавший на ТЭЦ-1. – Сроки монтажа на исходе. Выход один – срочная разработка рабочих чертежей и изготовление на ХТГЗ (Харьковском турбогенераторном заводе. – «СЭ») или в Ленинграде. Готовое изделие от них – только через полгода. Министерство [электростанций СССР] запросило возможную поставку с фирм, а я по Транссибирской магистрали в командировку. От Читы до Красноярска результатов нет. Обходя территорию железнодорожной станции в Красноярске, я повстречался с потомственным железнодорожником по фамилии Бравый. В ходе беседы выяснилось, что всё оборудование отсюда вывезено. Железнодорожные тупики разобраны. Но в одном месте что-то, засыпанное землёй, напоминает бочонок с рожками. Бочонком оказался клапан. Учитывая важность стройки, через крайком партии за сутки был выставлен тупик (то есть проложена железнодорожная ветка), и клапан по зелёной улице через три дня был в Ангарске.
Запуск первой турбины состоялся 5 ноября 1951 года. Пар на её лопатки подал машинист Александр Мусафранов. «В кинотеатре «Победа» проходил торжественный вечер, и там собралось всё начальство, – рассказывал один из старейших сотрудников ТЭЦ-1 Владимир Тренькин. – Каким образом мне достался пригласительный билет, я уже не помню. Вначале читали доклад, а потом дали концерт. Вечер стал для меня незабываемым. И вот только начался концерт, выходит на сцену представитель администрации (не помню кто – или парторг всей стройки Иночкин, или директор станции Рачёв) и заявляет, что в эти минуты запускается первая очередь станции и люстру уже питает не энергопоезд, а ток нашей ТЭЦ. И точно: свет стал тусклым, почти погас. Мы привыкли к неполадкам с энергопоездом и особенно не волновались, но люстра стала набирать силу и разгоралась всё ярче, и вдруг засветилась ровно, устойчиво и ослепительно. Раздались аплодисменты – наша станция начала работать, пошёл наш свет».
В 18 часов 35 минут 6 ноября 1951 года дежурный инженер Валентин Тетерин включил турбоагрегат в энергосистему. Мощность машины на тот момент была самой большой в Иркутской области – 25 МВт. Со станции была проведена и первая в регионе линия электропередачи напряжением 110 кВ, запуск которой обеспечил постоянное энергоснабжение стройплощадки Иркутской ГЭС – первой ГЭС Ангарского каскада. За десять лет в эксплуатацию были введены все 18 котлов, так что в 1961 году ТЭЦ-1 вышла на установленную мощность в 1268,3 Гкал/ч и 300 МВт. «В те времена это же был флагман сибирской энергетики», – резюмирует начальник производственно-технического отдела.
Во вторую очередь
«Сейчас два котла работают», – рассказывает начальник смены котельного цеха Василий Терещенко
Но законы современного энергорынка суровы: в конкурентном отборе мощности на 2016 год, к примеру, генерирующее оборудование с давлением свежего пара менее 9 МПа, выпущенное ранее 1961 года, могло участвовать в случае, если его коэффициент использования установленной мощности в 2014 году был не ниже 8%. Исключение было сделано лишь для энергоблоков, работающих в режиме вынужденной генерации, то есть необходимых для надёжного функционирования энергосистемы в целом. Тем не менее на участке № 1 ТЭЦ-9 ещё раньше вывели из эксплуатации первую очередь – 11 котлов «Buckau-Wolf», созданных в Германии ещё в тридцатые годы и впоследствии перевезённых в Советский Союз, пять турбин П-25 (фактически немецких «АЕГ») и три турбины ПТ-25. Остались только котлоагрегаты ПК-10, выпущенные уже в СССР на Подольском машиностроительном заводе имени Серго Орджоникидзе, два турбоагрегата Т-25 и один Р-25. «Вторую очередь мы реконструировали в девяностых, заменили цилиндры высокого давления практически на всех машинах, – уточняет Родионов. – Наработка у них пока мала, так что машины работают».
Когда мы заходим в котельный цех станции, поначалу в нём поражает непривычная тишина. Невольно обращаешь внимание и на чистоту, обычно не характерную для угольной электростанции. Однако по мере того, как мы идём вдоль выстроившихся в ряд агрегатов, нарастает шум. «Сейчас два котла работают», – рассказывает начальник смены котельного цеха Василий Терещенко. Чуть ранее начальник производственно-технического отдела станции демонстрирует данные о генерации: 350 тонн пара в час и 27 МВт/ч электрической мощности. Последняя цифра фигурирует и на табло на главном щите управления – просторном светлом помещении с монументальными колоннами. Надо сказать, что в архитектурном плане ТЭЦ-1 повезло, как никакой другой электростанции в энергосистеме Иркутской области – её построили до того, как 4 ноября 1955 года Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», косвенно связанное с развернувшейся позднее борьбой с культом личности. Так что в коридорах, пронизывающих её здание, запросто можно увидеть пилястры и лепнину, характерные скорее для старых станций Московского метрополитена и ГЭС на Волге, чьё строительство началось ещё до Великой Отечественной войны, чем для объекта энергетики Сибири.
Щиты управления – что главный, что техника в котельном цехе – сохранились ещё с тех времён, но в них «вживили» современные цифровые приборы учёта и управления. Когда присматриваешься к оборудованию, глаз цепляется за электронные дисплеи, эти признаки XXI века. «Раньше возле каждого котла стоял рабочий стол, за которым сидел машинист», – говорит Родионов, когда мы идём по цеху. А возможность дистанционного управления генераторами турбин прямо с главного щита была заложена изначально – таков подход немецкой инженерной школы. «Если говорить о других особенностях, то у нас стоят электрофильтры, то есть сухое золоудаление, – с определённой долей гордости отмечает начальник производственно-технического отдела станции. – Зола уноса – это сырьё для Ангарского цементно-горного комбината. Когда мы были у них на экскурсии, я подсчитал, что в ангарском цементе до 25% нашей золы».
«Рамки 2019 года»
С какой стороны ни посмотри, «Единичка» по-прежнему востребована. В первую очередь она поставляет необходимый для технологических нужд Ангарского завода полимеров пар давлением 20 атмосфер. Передачу горячей воды в город отдали ТЭЦ-9, но и первый участок играет роль перекачивающей станции на обратном трубопроводе, идущем из окраинных жилых посёлков. К тому же ТЭЦ-1 исправно выдаёт ток в энергосистему Иркутской области и, шире, в Объединённую энергетическую систему Сибири и ЕЭС России.
Воплощение планов по выводу её оборудования из эксплуатации – дело нескорое. «В финансовой модели проекта по передаче нагрузок, которая утверждена, у нас должно остаться четыре котла, две турбины – седьмая и девятая – и 312 человек персонала, – сообщает Родионов. – Это рамки 2019 года. Разработано только технико-экономическое обоснование, сейчас мы ведём проектирование. Но мы остаёмся в узле нагрузок».
Сейчас на станции работает около 360 человек – немного для большого объекта тепловой генерации, но достаточно для третьего по населению города Иркутской области. ТЭЦ-1, строившаяся в советские времена как неотъемлемая часть комбината-16, и сегодня вписана в единую с Ангарской нефтехимической компанией технологическую цепочку, является неотъемлемой частью Иркутской энергосистемы.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Смотрите здесь - редактирование в фотошопе фото цена леруа мерлен, смотрите ссылку.
По ссылке фотосессия для беременных с мужем в студии в спб недорого только для чтения, подробности по ссылке.
Профессиональные услуги начинающий фотограф цены характеристики, отзывы.
Новости компаний
Адреса БТИ на интернет ресурсе
ортопедический матрас магнифлекс купить
маскирующие средства для волос
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий